Zmarzlik pokazał wielkie serce. Takiej aukcji jeszcze nie było

Mnóstwo znanych sportowców co roku angażuje się w pomoc dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nie inaczej jest z żużlowcami. Na początku stycznia pisaliśmy o wyjątkowym podarunku od Mateusza Cierniaka. Indywidualny mistrz świata juniorów przekazał na licytację swój reprezentacyjny kombinezon, w którym wraz z kolegami sięgnął po triumf w Speedway of Nations 2. - To dla mnie ważny kevlar, bo niesie za sobą ogromną, sportową historię, niemniej tak ważny, jak ten kevlar jest ważne i pomaganie - oznajmił najlepszy młodzieżowiec globu.