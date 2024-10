Ten transfer to dno. „Panika i strach w zespole”

Żużel. Mocny komentarz Krzystyniaka. Mówi o panice i strachu w zespole

- Nigdy bym się na Nickiego Pedersena nie skusił. Śledząc choćby jego przeszłość, ostatnich kilka lat należy zadać pytanie, czy któryś z klubów, które reprezentował, miał spokojne noce? Nie sądzę. Widziałem, co on wyprawiał w tych klubach i w parku maszyn. To źle wpływa na pozostałych zawodników, którzy to obserwują z boku. Wstępuje w zespół panika i strach. W przyszłym roku może być mało torów równych, twardych, które będą mu odpowiadać. On już ma też problemy z kondycją. Pojedzie jeden wyścig na trudnym torze, a następnie odmawia jazdy - komentuje dla Interii Jan Krzystyniak.