Szok w Lesznie. Tego się nie spodziewali

Choć to tylko mecz sparingowy, to takiego obrotu spraw nie spodziewał się chyba nikt. Enea Falubaz Zielona góra napędził Fogo Unii Leszno sporego strachu. Co prawda to dopiero faza testów sprzętu i wjechania się w sezon, ale nie zmienia to faktu, że sparing leszczynian z Falubazem przyniósł kilka nieoczekiwanych rezultatów biegowych.