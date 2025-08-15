Niespodziewany zwrot ws. rejestracji Szczęsnego. Zapadła kluczowa decyzja

FC Barcelona rozpoczyna sezon 2025/2026 już 16 sierpnia. Wówczas "Duma Katalonii" zmierzy się w 1. kolejce La Ligi z Mallorcą. Dla ekipy Hansiego Flicka będzie to niezwykle ważny sezon. Barcelona przystąpi do niego bowiem jako obrońca tytułu mistrza Hiszpanii, a także kilku innych trofeów.

W tego typu zadaniach trener potrzebuje pełnej swobody działania, jednak póki co Niemiec daleki jest od takiego stanu. Powodem są ciągłe problemy finansowe, z którymi nieustannie boryka się FC Barcelona. Dużym kłopotem w Katalonii jest obecnie zarejestrowanie kilku graczy, którzy w koncepcji taktycznej Flicka pełnić mają ważną funkcję. Wśród nich jest między innymi Wojciech Szczęsny.

Polak wciąż czeka na możliwość pełnoprawnych występów w nadchodzącej kampanii. Na niespełna 24 godziny przed meczem otwarcia sezonu otrzymaliśmy jednak informację, która może nieco pchnąć sytuację Szczęsnego do przodu.

Barcelona sprzedała prawa do byłego piłkarza. Środki mogą pomóc w rejestracji innych zawodników

W 2020 roku szeregi "Dumy Katalonii" zasilił Francisco Trincao. Wówczas Barcelona zapłaciła za Portugalczyka 31 mln euro. Niestety ten nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań, przez co rozpoczął swoją "tułaczkę" na wypożyczeniach.

W ten sposób trafił między innymi do Sportingu Lizbona. Trincao wzbudził zainteresowanie w klubie z rodzimego kraju, przez co ten zdecydował się wykupić go w roku 2023. Transakcji towarzyszyły jednak dość specyficzne warunki. Wówczas portugalski zespół zapłacił za zawodnika 7 mln euro. "Duma Katalonii" zastrzegła sobie jednak prawa do karty zawodniczej piłkarza, co pozwalało ekipie na uzyskanie 50 procent kwoty z ewentualnej przyszłej sprzedaży Trincao.

Istniała jednak możliwość wykupienia udziałów przez Sporting. Jak podaje hiszpański portal "Mundo Deportivo", właśnie taki scenariusz wydarzył się na 24 godziny przed rozpoczęciem sezonu 2025/2026. Tym samym FC Barcelona otrzymała dodatkowe 11 mln euro.

Dla klubu ze stolicy Katalonii ten ruch może okazać się zbawienny, ponieważ dodatkowe fundusze pomogą w zarejestrowaniu zawodników, którzy dotychczas oczekiwali na uzyskanie możliwości występów w nadchodzącej kampanii. W tym stanie wciąż pozostają tacy zawodnicy jak Marcus Rashford, Joan Garcia oraz wspomniany wcześniej Wojciech Szczęsny.

