Patryk Dudek mistrzem Polski. Starania Zmarzlika spełzły na niczym

Po dwóch rundach cyklu w Toruniu i Ostrowie Wielkopolskim przyszedł czas na wyłonienie zwycięzcy na torze w Częstochowie. Przed finałowym turniejem pod Jasną Górą w klasyfikacji generalnej prowadził Patryk Dudek. Mistrz Polski z 2016 roku miał 4 punkty przewagi nad drugim Dominikiem Kuberą i 6 punktów nad trzecim Bartoszem Zmarzlikiem.

Zawrzało między Zmarzlikiem i Przyjemskim. Krytyka pod adresem sędziego

Emocje można było ciąć nożem. Już w drugiej gonitwie Zmarzlik wywrócił Wiktora Przyjemskiego. Z racji tego, że wypadek miał miejsce na pierwszym łuku po starcie, to sędzia skorzystał z przywileju powtórki w pełnej obsadzie. Arbiter dostał jednak masę krytyki za tę decyzję. Zdaniem większości kibiców Zmarzlik był do wykluczenia. Sam Przyjemski kręcił nosem, nie zgadzając się do końca z tą decyzją.

30-latek w powtórce wygrał z dużą przewagą. Następnie zmierzył się bezpośrednio z Dudkiem. Na pierwszym łuku trwała między nimi zacięta walka, ale górą w tym starciu był Zmarzlik. Odrobił on cenny jeden punkt do głównego rywala, jednakże nadal tracił ich aż 5. Kubera korzystną sytuację utracił już w pierwszym starcie, w którym dojechał do mety na trzecim miejscu, przegrywając z Dudkiem i Szymonem Woźniakiem. W kolejnym wyścigu po twardej rywalizacji z Bartłomiejem Kowalskim przyjechał do mety na pierwszej pozycji.

Kłopoty Macieja Janowskiego. Po tej kraksie zadrżeli we Wrocławiu

Nie był to udany wieczór dla braci Pawlickich, którzy wracają po groźnych urazach. Przemysław złamał miesiąc temu obojczyk, a Piotr żebra i w dodatku doznał odmy płucnej. Choć w ich jeździe można było powoli zauważyć agresję i chęć walki, to z prędkością w motocyklach nie było już tak kolorowo. To właśnie była jedna z głównych przyczyn, która na półmetku zawodów wskazywała na to, że nie będą się liczyć w walce o podium.

Nie szło także Maciejowi Janowskiemu. W poprzednich dwóch turniejach nie brylował, ale wygrywał chociaż jeden wyścig, znajdując się w okolicach środka klasyfikacji. W Częstochowie nie wychodziło mu po prostu nic. Rozpoczął bardzo słabo, ale im dalej w las, tym było coraz gorzej. Kwintesencją tego występu była jego czwarta gonitwa, w której nie dał rady Jakubowi Krawczykowi i Franciszkowi Karczewskiemu. Janowski był po prostu bardzo wolny i to pomimo rotacji motocyklami.

We Wrocławiu zadrżeli, kiedy w ostatnim wyścigu upadł na tor. Choć kraksa wyglądała z pozoru niegroźnie, to Janowski wyraźnie cierpiał. Ewidentnie coś mu dolegało, ale zagryzł zęby i wyjechał do powtórki. W niej był w stanie nawet przywieźć na dystansie Mateusza Cierniaka. To z pewnością uspokoiło jego kibiców.

Patryk Dudek mistrzem Polski. Genialny Zmarzlik to było za mało

Rywalizacja o tytuł nabierała rumieńców. Szczególnie po tym, jak kompletny był Zmarzlik. 5-krotny mistrz świata dokonywał cudów. Opierał się błotnikiem o samą bandę, żeby tylko złapać coraz większą prędkość. Emocje podkręcał fakt, że dwa punkty zgubił Dudek. W końcu jednak utrzymał skupienie w decydującej gonitwie. Dudek wygrał piąty wyścig i Zmarzlikowi zabrakło już matematycznych szans na złoty medal. 33-latek sięgnął po drugi tytuł mistrza Polski.

Wyścig barażowy też był niczego sobie, a na torze stworzyły się dwie pary. O jeden punkt walczył Dominik Kubera z Przyjemskim, a o zwycięstwo Kowalski z Kacprem Woryną. Woryna wychodził z siebie, jechał po samej bandzie, aż w końcu dopiął swego. Z Przyjemskim poradził sobie także Kubera.

W wielkim finale Zmarzlik przeszedł z trzeciej na pierwszą pozycję. Najpierw omal nie doprowadził do własnego wypadku, krążąc po samym płocie, a następnie ostro potraktował Dudka. Zmarzlik chciał podkreślić, kto w Częstochowie był najszybszy, ale w całokształcie musiał uznać wyższość Dudka.

Wyniki 3. finału IMP w Częstochowie:

Bartosz Zmarzlik (3, 3, 3, 3, 3, 3) - 18 Patryk Dudek (3, 2, 2, 3, 3, 2) - 15 Kacper Woryna (3, 2, 3, 1, 1, 1) - 11+3 Bartłomiej Kowalski (0, 2, 3, 2, 3, 0) - 10+2 Wiktor Przyjemski (2, 3, 3, 1, 2) - 11+0 Dominik Kubera (1, 3, 2, 2, 2) - 10+1 Jakub Miśkowiak (3, 0, 2, 3, 1) - 9 Paweł Przedpełski (2, 3, 0, 0, 2) - 7 Szymon Woźniak (2, 1, 1, 0, 3) - 7 Piotr Pawlicki (2, 1, 1, 1, 1) - 6 Krzysztof Buczkowski (1, 2, 1, 0, 2) - 6 Przemysław Pawlicki (0, 1, 2, 2, w) - 5 Mateusz Cierniak (w, 1, 1, 3, 0) - 5 Jakub Krawczyk (1, 0, w, 2, 0) - 3 Maciej Janowski (1, 0, d, 0, 1) - 2 Franciszek Karczewski (0, 0, w, 1, 0) - 1 Szymon Ludwiczak (0) - 0 Kacper Halkiewicz (0) - 0

Bieg po biegu:

Dudek, Woźniak, Buczkowski, Kowalski Miśkowiak, Przedpełski, Kubera, Karczewski Zmarzlik, Przyjemski, Janowski, Prz. Pawlicki Woryna, Pi. Pawlicki, Krawczyk, Ludwiczak Przyjemski, Woryna, Woźniak, Karczewski Kubera, Kowalski, Pi. Pawlicki, Janowski Zmarzlik, Dudek, Cierniak, Miśkowiak Przedpełski, Buczkowski, Prz. Pawlicki, Krawczyk Zmarzlik, Kubera, Woźniak, Krawczyk (w/u) Kowalski, Prz. Pawlicki, Cierniak, Karczewski (w/u) Przyjemski, Dudek, Pi. Pawlicki, Przedpełski Woryna, Miśkowiak, Buczkowski, Janowski (d) Miśkowiak, Prz. Pawlicki, Pi. Pawlicki, Woźniak Zmarzlik, Kowalski, Woryna, Przedpełski Dudek, Krawczyk, Karczewski, Janowski Cierniak, Kubera, Przyjemski, Buczkowski Woźniak, Przedpełski, Janowski, Cierniak Kowalski, Przyjemski, Miśkowiak, Krawczyk Dudek, Kubera, Woryna, Halkiewicz Zmarzlik, Buczkowski, Pi. Pawlicki, Karczewski Woryna, Kowalski, Kubera, Przyjemski Zmarzlik, Dudek, Woryna, Kowalski

Bartosz Zmarzlik Pawel Wilczynski Zdjęcia Paweł Wilczyński

Patryk Dudek, trzeci zawodnik GP w Warszawie Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Kacper Woryna Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

