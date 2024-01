Skandal w Łodzi. Omal nie doszło do oszustwa

Sport żużlowy w Łodzi nie cieszy się największym zainteresowaniem (w mieście przede wszystkim liczą się mecze Widzewa i ŁKS-u), jednak do castingu na podprowadzające pojawiło się sto pięknych kandydatek . - Frekwencja przerosła nasze najśmielsze oczekiwania - przekazał klub w mediach społecznościowych, podkreślając, że niektóre kobiety przyjechały nawet z Warszawy i Poznania.

Orzeł Łódź. Strzał marketingowy w dziesiątkę? Pozostał niesmak

Następnie zaprezentowano zdjęcia i kilkuzdaniowe opisy dziewiętnastu kobiet. Do grona podprowadzających miała dołączyć kandydatka, która zdobędzie najwięcej głosów od kibiców. Takie rozstrzygnięcie konkursu ma swoich zwolenników oraz przeciwników. Na pierwszy rzut oka wydawał się marketingowym strzałem w dziesiątkę: zdjęcia pięknych kobiet, mnóstwo komentarzy, ponad sto udostępnień posta. Czego więcej potrzeba do darmowej promocji klubu w internecie?



W tego typu konkursach jednak nie zawsze rozstrzygnięcia są sprawiedliwie. Często nawet rodzą kontrowersje i niedomówienia. Od lat trwa dyskusja, czy nie jest to bardziej konkurs popularności niż wyłonienie najlepszego kandydata. Ile razy ten temat był już poruszany choćby w kontekście głosowania na Sportowca Roku i walki Bartosza Zmarzlika z Robertem Lewandowskim, Igą Świątek oraz pozostałymi znakomitymi polskimi sportowcami?