Żużel. Tylko siedmiu uczestników cyklu Speedway Grand Prix 2024 zna to uczucie

Po erze Tomasza Golloba doczekaliśmy się kolejnego wielkiego żużlowca. Bartosz Zmarzlik przebił już dokonania swojego mentora i wszystko wskazuje na to, że w najbliższych latach pobije wszystkie możliwe rekord w historii, na czele z liczbą tytułów mistrza świata . Na razie Polak jest siódmy, ale do Szweda Tony'ego Rickardssona i Nowozelandczyka Ivana Maugera traci już tylko dwa tytuły.

Speedway Grand Prix. Nawet gwiazdy mają okrągłe zero

Tym razem skupmy się tylko na zwycięstwach w poszczególnych turniejach. W stawce tegorocznych stałych uczestników cyklu jest zaledwie siedmiu triumfatorów. Oprócz Zmarzlika (23 wygrane turnieje) są to: Tai Woffinden (11), Martin Vaculik (7), Fredrik Lindgren (6), Jason Doyle (6), Leon Madsen (4) i Daniel Bewley (3). Pozostali ani razu nie stali na najwyższym stopniu podium, a mowa jest o takich gwiazdach, jak m.in. Mikkel Michelsen, Robert Lambert czy zeszłoroczny czwarty zawodnik świata - Jack Holder.



Dystans dzielący Zmarzlika od pozostałych zawodników w stawce jest ogromny. Ponad dwa razy mniej rund zwyciężył choćby trzykrotny mistrz świata - Woffinden (ostatni raz w 2018 roku!). Polak stabilnością i regularnością niszczy przeciwników. Czasami można mieć wrażenie, że zostałby mistrzem, nawet gdyby nie wygrał żadnego wyścigu finałowego w sezonie. Tak często plasuje się w czołówce, że jest poza zasięgiem reszty. Inni notują wpadkę, dwie lub trzy. Mamy na myśli brak kwalifikacji do półfinałów lub przegrany półfinał. Jak Zmarzlikowi nie idzie, to mistrz jest w stanie wskoczyć nawet na podium i zgarnąć na swoje konto mnóstwo cennych punktów.