Kulesza żyje w konflikcie z Bońkiem? Sekretarz generalny PZPN odpowiedział

W ostatnim czasie Cezary Kulesza ubiegał się o miejsce w Komitecie Wykonawczym UEFA, jednak ostatecznie 21 głosów, które otrzymał, nie wystarczyło do zameldowania się w szeregach Europejskiej Unii Piłkarskiej. "Decyzją delegatów w nowej kadencji postanowiono dać szansę przedstawicielom innych państw. Rotacja w tego rodzaju organach jest czymś naturalnym i zgodnym z ideą demokracji. Serdecznie gratuluję wszystkim, którzy zostali dzisiaj wybrani do KW UEFA. Już teraz deklaruję pełną gotowość do współpracy. Przy okazji wyborów odbyłem wiele ważnych rozmów i spotkań. Polska zyskała ważnych sojuszników na arenie międzynarodowej" - pisał prezes PZPN tuż po ogłoszeniu wyników. Reklama

Na jego post w mediach społecznościowych mocno prześmiewczo zareagował Zbigniew Boniek. "Nie wiem, kto to Prezesowi pisze, byłem totalnie oddalony od tych wyborów, ale czytając ten wpis, to narzuca mi się proste pytanie - to, po jaką cholerę kandydował?" - napisał ironicznie wiceprezes UEFA. Kulesza nie pozostał mu dłużny. "Zbyszek tchórzostwem byłoby nie spróbować! Po to startowałem, żeby się dostać. To jasne" - odpowiedział.

Jak wyglądają relacje Kuleszy i Bońka? Słowa Wachowskiego nie pozostawiają złudzeń

Reklama AS Roma - Juventus FC. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) / Eleven Sports / Eleven Sports

To nie pierwsza taka sytuacja, po której trudno nie odnieść wrażenia, że relacje Cezarego Kuleszy i Zbigniewa Bońka - łagodnie mówiąc - nie są najlepsze. W końcu temat ten w rozmowie z Łukaszem Wachowskim poruszył Mateusz Borek. Współzałożyciel "Kanału Sportowego" podczas poniedziałkowej transmisji zapytał wprost: - Czy jest jakaś zimna wojna na linii Cezary Kulesza - Zbigniew Boniek? Dziennikarz miał na myśli wspomnianą próbę Kuleszy zaistnienia w UEFA. Jego zdaniem szef PZPN mógłby podpytać Bońka o rady czy wskazówki, w jaki sposób dostać się do Komitetu Wykonawczego. 69-latek jest obyty na arenie międzynarodowej, przez co jego wiedza mogłaby być bardzo przydatna. Reklama

Tymczasem wszystko wskazuje na to, że obaj panowie nie kontaktowali się w tej sprawie. - Wydaje mi się, że dobrze jest pewne rzeczy wytłumaczyć. Roli Zbigniewa Bońka w tym wszystkim jakoś mocno bym nie przeceniał (...) To nie jest tak, że ktoś indywidualnie jest w stanie wygrać komuś wybory lub przegrać. Relacje pomiędzy Cezarym Kuleszą a Zbigniewem Bońkiem są takie, jakie powinny być, czyli poprawne. Są spotkania, rozmowy, telefony - odpowiedział dyplomatycznie nieco zmieszany Wachowski.

Mimo to Mateusz Borek próbował "docisnąć" swojego rozmówcę. - Mam wrażenie, że cały czas w powietrzu utrzymuje się jakiś dziwny ładunek emocjonalny - zasugerował. Co na to sekretarz generalny PZPN?

Każdy powinien działać na własny rachunek. Prezes Kulesza podjął taką decyzję, trzeba byłoby zapytać jego, jak w to wszystko (kandydowanie do KW UEFA - red.) był zaangażowany Zbigniew Boniek. Ja nie wyczuwam żadnych napięć. To znaczy nie rozmawiam z nimi kuluarowo nt. ich relacji. Wydaje mi się, że pomiędzy nimi ta sprawa musi zostać wyjaśniona. Oni najlepiej wiedzą, jak ze sobą współpracują ~ wyjaśnił Wachowski.

18 sierpnia 2021 roku Cezary Kulesza został wybrany na prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wszystko wskazuje na to, ma ogromne szanse, aby pozostać przy władzy na drugą kadencję. Tegoroczne wybory zaplanowano na 30 czerwca. Kulesza będzie zdecydowanym faworytem.

Zbigniew Boniek / Cezary Kulesza / Grzegorz Wajda/REPORTER / East News

Zbigniew Boniek odniósł się w jednym ze swoich ostatnich wpisów do Cezarego Kuleszy / Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto) / NurPhoto via AFP / NurPhoto / Mateusz Wlodarczyk / AFP

Cezary Kulesza / Christian Charisius / AFP