Siatkarz przyjechał z Francji i został w Polsce na lata. Tak mówi o PlusLidze

Polska to w tej chwili najlepsze miejsce do gry w siatkówkę, przynajmniej w mojej opinii. Tutaj kultywowane są najlepsze tradycje, a do tego jest wspaniała oprawa i ogromne zainteresowanie kibiców, także tych klubów, które nie grają o medale. Polskie kluby oferują bardzo dobre warunki do gry dla zawodników i trenerów, a na każdym kroku widać duże inwestycje w ten sport. To wszystko jest bardzo ważne i sprzyja temu, żeby poziom siatkówki był jak najwyższy

~ wylicza Portugalczyk.