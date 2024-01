Omal nie spadł z krzesła. Jego reakcja mówi wszystko

Co tak zaskoczyło byłego uczestnika cyklu Grand Prix? A mianowicie informacja, którą przekazała mu dziennikarka Canal+, Julia Pożarlik. Dotyczyła wakacyjnych przygód Kacpra Woryny, zawodnika Tauron Włókniarza Częstochowa. Polak w Australii musiał uciekać przed... atakującym go kangurem. Gdy Duńczyk to usłyszał, omal nie spadł z krzesła. - Naprawdę?! - zapytał z uśmiechem, nie dowierzając w tę historię.