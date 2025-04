Dwukrotna mistrzyni Australian Open podzieliła się swoją pasją. Kibice zachwyceni

Wiktoria Azarenka nie najlepiej rozpoczęła sezon 2025. W Brisbane Białorusinka została pokonana przez Marie Bouzkovą w 1/8 finału, podczas Australian Open dwukrotna triumfatorka tej imprezy odpadła natomiast już w pierwszej rundzie. W Katarze i Dubaju była liderka światowego rankingu także nie zaszła zbyt daleko. Na nadmiar szczęścia tenisistka nie mogła liczyć także w Indian Wells i Miami. Co więcej, podczas turnieju na Florydzie 35-latka zmuszona była wycofać się z pojedynku z Karoliną Muchovą z powodu kontuzji barku.

Nie tak dawno Białorusinka przekazała fanom najnowsze wieści dotyczące jej stanu zdrowia. Zdradziła także wstępną datę powrotu na kort. "Chcę tylko krótko poinformować o mojej kontuzji i rehabilitacji. Właśnie zeszłam z kortu, kortu ziemnego, i grałam przez sześć dni w tym tygodniu, powoli przechodząc do regularnej sprawności. (...) Nie jestem jeszcze w stu procentach sprawna, ale czuję, że podjęliśmy właściwe kroki, abym czuła się lepiej, robiła właściwe rzeczy i wróciła do gry w tenisa. Mam nadzieję, że będę gotowa do gry w Madrycie. Taki jest cel, ale będę informowała na bieżąco" - poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych.