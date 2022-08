Sceny jak z horroru. Policja na stadionie

Long i grass track mają to do siebie, że upadki zdarzają się tam relatywnie rzadko. Jest dużo miejsca na torze, więc stawka szybko się rozjeżdża. Gdy jednak dojdzie do upadku, przeważnie jest on bardzo poważny. Taki też zdarzył się w niedzielę w Scheessel. Stephan Katt na pierwszym łuku nie znalazł dla siebie miejsca i huknął w bandę. Od razu stracił przytomność. Leżał nieruchomo na torze, a kibice byli przerażeni. Z głośnych trybun po chwili została już tylko grupa skupionych obserwatorów.