6-0 dla Świątek. Paolini kompletnie bezradna. Finał Cincinnati jak przed rokiem w Paryżu

Nawierzchnia na kortach w Cincinnati należy do grona najbardziej wymagających z perspektywy Igi Świątek. Jest szybko, do tego piłki odbijają się stosunkowo nisko. Takie parametry w teorii nie sprzyjają stylowi gry prezentowanemu przez Polkę. W rzeczywistości nasza reprezentantka naprawdę nieźle radzi sobie w ostatnich sezonach w stanie Ohio. Przez trzy edycje z rzędu docierała co najmniej do półfinału, stając się najmłodszą tenisistką w erze Open, która dokonała tej sztuki. Przed dwoma laty uległa na etapie najlepszej "4" późniejszej triumfatorce - Coco Gauff. Rok temu historia się powtórzyła - z tą różnicą, że wówczas w rolę zwyciężczyni wcieliła się Aryna Sabalenka.

W tym sezonie 24-latka po raz pierwszy zameldowała się w decydującym starciu o końcowe trofeum w Cincinnati. I to w znakomitym stylu, po zwycięstwie z Jeleną Rybakiną. Reprezentantka Kazachstanu grała kapitalnie na początku spotkania, prowadziła już 5:3 30-15. Wtedy raszynianka znalazła sposób na odwrócenie losów seta i w konsekwencji całego meczu. Świątek momentami prezentowała się rewelacyjnie przy własnym podaniu, doskonale rozgrywała także wymiany. Nawet w końcówce potyczki, gdy pojawiały się drobne problemy w swoich gemach, Iga potrafiła skutecznie wychodzić z opresji. Ostatecznie triumfowała 7:5, 6:3.

W nocy z poniedziałku na wtorek, nie przed północą czasu polskiego, dojdzie do finałowego starcia Igi Świątek z Jasmine Paolini. Będzie to drugi raz, gdy obie spotkają się w decydującej batalii o tytuł jakichkolwiek rozgrywek. Poprzednia taka sytuacja miała miejsce w czerwcu ubiegłego roku, gdy panie walczyły o trofeum podczas Roland Garros. Wówczas nasza tenisistka nie dała szans Włoszce z polskimi korzeniami, wygrywając 6:2, 6:1.

WTA Cincinnati: Świątek dominuje w statystykach. Paolini wyjątkowo leży Polce

Historia bezpośrednich meczów pomiędzy Świątek i Paolini została zapoczątkowana w sezonie 2018. Podczas spotkania drugiej rundy ITF W60 w Pradze, Iga pokonała swoją przeciwniczkę takim samym rezultatem, jak w trakcie paryskiego finału. Gdy popatrzymy na ich dotychczasowe wspólne potyczki, liczby wyglądają wręcz nokautująco. W oficjalnych spotkaniach jest 5-0 na korzyść naszej reprezentantki, a gdy wliczymy pokazowe spotkanie w ramach World Tennis League - nawet 6-0.

Jasmine zgarnęła póki co tylko jednego seta - miało to miejsce podczas półfinału BJK Cup 2024. Wówczas Polka triumfowała 3:6, 6:4, 6:4. Był to jedyny na ten moment wyrównany mecz pomiędzy obiema tenisistkami w oficjalnych rozgrywkach. W pozostałych zawodniczka z Italii wygrywała maksymalnie trzy lub cztery gemy - i to na przestrzeni całego pojedynku. Można zatem śmiało rzec, że styl gry Paolini doskonale pasuje Świątek. 24-latka potwierdziła to także w ich ostatniej bezpośredniej potyczce, która miała miejsce w półfinale WTA 500 w Bad Homburg. Wówczas Iga zwyciężyła 6:1, 6:3, zupełnie dominując rywalkę. Jak potoczy się ich kolejny pojedynek? O tym przekonamy się już za kilkanaście godzin. Relacja ze spotkania będzie dostępna TUTAJ.

Świątek pokonuje Cirsteę i awansuje do ćwierćfinału Cincinnati Open AP © 2025 Associated Press

Iga Świątek celebrująca zwycięstwo nad Jeleną Rybakiną w półfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Jasmine Paolini rywalizowała z Weroniką Kudiermietową o awans do finału WTA 1000 w Cincinnati JASON WHITMAN AFP

Jasmine Paolini i Iga Świątek AFP