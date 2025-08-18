Partner merytoryczny: Eleven Sports

Awans do finału ze Świątek, a potem taka decyzja. Paolini jednak rezygnuje z tego występu

Mateusz Stańczyk

Wczoraj, tuż przed północą czasu polskiego, Jasmine Paolini zagwarantowała sobie awans do finału WTA 1000 w Cincinnati. Włoszka po trzysetowej batalii pokonała Weronikę Kudiermietową i dzięki temu otrzymała okazję, by zmierzyć się w meczu o trofeum z Igą Świątek. Zaraz po starciu z Rosjanką, mistrzyni olimpijska z Paryża w grze podwójnej udzieliła wywiadu, w którym poinformowała, że jednak nie zagra w turnieju miksta podczas US Open. Tenisistka z Italii przekazała, skąd taka decyzja.

Jasmine Paolini postanowiła zrezygnować z udziału w turnieju miksta na US Open
Jasmine Paolini postanowiła zrezygnować z udziału w turnieju miksta na US OpenMATTHIEU MIRVILLEAFP

Przed turniejem WTA 1000 w Cincinnati nic nie wskazywało na dobry występ Jasmine Paolini. Włoszka szybko pożegnała się z wielkoszlemową rywalizacją na Wimbledonie, potem odpadła w drugiej rundzie WTA 1000 w Montrealu po sensacyjnej porażce z Aoi Ito. Podczas zmagań w stanie Ohio reprezentantka Italii poprawiła jednak swoją grę, na dodatek wykorzystała dobrze układającą się drabinkę. W ćwierćfinale odprawiła Coco Gauff i dzięki temu mogła walczyć wczoraj o finał z Weroniką Kudiermietową.

    Mistrzyni olimpijska z Paryża w deblu była bliska tego, by zamknąć rozgrywkę w dwóch partiach. Prowadziła 6:3, 5:3 30-15, ale potem wpuściła rywalkę do gry i w efekcie obejrzeliśmy pojedynek na pełnym dystansie. Finalnie Paolini triumfowała jednak 6:3, 6:7(2), 6:3. W nocy z poniedziałku na wtorek, nie przed północą czasu polskiego, powalczy o tytuł z naszą Igą Świątek. Będzie to ich szóste bezpośrednie starcie w oficjalnych spotkaniach, na ten moment w zestawieniu H2H jest 5-0 dla Polki. 24-latka będzie faworytką także podczas finału w Cincinnati.

      US Open: Jasmine Paolini nie zagra w mikście. Tłumaczy powód takiej decyzji

      Tuż po półfinale z Kudiermietową, Paolini udzieliła pomeczowego wywiadu dla stacji Tennis Channel. Prowadzący rozmowę Steve Weissman zapytał o plany Włoszki co do jej występu w turnieju miksta na US Open. Reprezentantka Italii jeszcze kilkanaście godzin temu znajdowała się na liście startowej, w duecie z Lorenzo Musettim. Okazało się jednak, że 29-latka zrezygnowała z występu w ostatniej chwili. W jej miejsce do teamu z Włochem weszła przyjaciółka Świątek - Caty McNally. Jasmine wytłumaczyła powody takiej decyzji.

      Potrzebuję trochę odpoczynku. Nie będę grała w mikście na US Open. Zdecydowałam wraz ze swoim zespołem, że odpocznę przez dzień lub dwa po tym turnieju, gdyż jest on dla mnie wymagający. Bardzo chciałabym zagrać z Lorenzo, więc mam nadzieję, że za rok będziemy mieli znów okazję do wspólnego występu
      Jasmine Paolini dla Tennis Channel

      Tym samym tenisistka z Italii postąpiła inaczej niż Iga. Warto jednak dodać, że oprócz singla, Paolini walczyła w stanie Ohio także w deblu w parze z Sarą Errani (panie odpadły dopiero na etapie półfinału). Raszynianka póki co widnieje w rozpisce na turniej miksta na US Open, w duecie z Casperem Ruudem. W nocy z niedzieli na poniedziałek oboje poznali swoją potencjalną drogę do tytułu. W pierwszej rundzie przydzielono im parę Madison Keys/Frances Tiafoe. To spotkanie zaplanowano na wtorek, nie przed godz. 18:00 czasu polskiego. To oznacza, że 24-latka miałaby zaledwie kilkanaście godzin na to, by przetransportować się z Cincinnati do Nowego Jorku. W dodatku, jeśli Polka i Norweg przeszliby przez premierowy etap rozgrywek, później czeka ich jeszcze ćwierćfinał. Decydujące pojedynki zaplanowano zaś na noc ze środy na czwartek naszego czasu.

        Turniej miksta zostanie rozegrany według specjalnej formuły. Do półfinałów włącznie, mecze będą się toczyć do dwóch wygranych setów, ze skróconymi partiami - do 4 wygranych gemów, w dodatku bez gry na przewagi. Przy stanie 4-4 nastąpi tie-break. Jeśli dojdzie do trzeciej odsłony, wówczas rozgrywany będzie super tie-break, do 10 wygranych punktów. Decydujące starcie zostanie rozegrane na tych samych zasadach, z tą różnicą, że nie będzie już skróconych partii - powróci normalna formuła, czyli do 6 wygranych gemów (zostanie za to super tie-break w decydującej odsłonie). Zwycięski team otrzyma do podziału milion dolarów.

        J. Paolini - A. Krueger. SKRÓT. WIDEOAP© 2025 Associated Press
        Młoda kobieta sportowiec w białym stroju tenisowym z widocznymi logotypami sponsorów, z intensywnym wyrazem twarzy, na tle rozmytych trybun stadionu sportowego.
        Jasmine Paolini rywalizowała z Weroniką Kudiermietową o awans do finału WTA 1000 w CincinnatiJASON WHITMANAFP
        Dwie kobiety w sportowych strojach na korcie tenisowym przytulają się po zakończonym meczu, w tle widownia skupiona na wydarzeniu.
        Iga Świątek i Caty McNallyADRIAN DENNISAFP
        Weronika Kudiermietowa
        Weronika KudiermietowaMartin KeepAFP

