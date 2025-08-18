Polka na czele w mistrzostwach świata. Lavarini musi to zobaczyć, są powody do dumy

Tegoroczne zmagania czołowych reprezentacji świata do lat 21 początkowo układały się w wymarzony sposób dla "Biało-Czerwonych". Nasze rodaczki wygrywały mecz za meczem. W fazie grupowej zatrzymały je jedynie Włoszki. Zawodniczki z Półwyspu Apenińskiego triumfowały dopiero po tie-breaku. Nic więc dziwnego, że kibice mieli spore apetyty na medal.

"One też same się wspierają, co też widać w ich oczach, uśmiechach, podejściu i zaangażowaniu. One wiedzą, że to jest ten czas i moment. I ja wiem, że zrobią jutro wszystko, żeby ten czas i moment wykorzystać. Tu nie ma strachu przed tym, że można wygrać. Ja widzę i wiem, że chcą wygrać, co jest bardzo pozytywne" - mówił choćby w Interii zadowolony ze swoich podopiecznych Miłosz Majka.

Spławska najlepszą blokującą turnieju. To nie wszystko, Suska też była wysoko

I niestety w ćwierćfinale selekcjoner musiał przełknąć gorzką pigułkę. Polki z Bułgarkami ugrały zaledwie jednego seta i następnie walczyły co najwyżej o piąte miejsce. Skończyło się na szóstej lokacie. Panie na pewno liczyły na więcej, lecz z drugiej strony pokazały kawał dobrej siatkówki. Najlepszy na to dowód? Końcowe rankingi turnieju. Żadna z "Biało-Czerwonych" z racji braku awansu do czołowej czwórki nie otrzymała statuetki. Pod względem liczb zestawienie blokujących wygrała jednak Maria Spławska, zdobywając równo 40 bloków, co daje średnio 4,4 na mecz.

Wysoko w gronie broniących uplasowała się ponadto Zuzanna Suska (116 udanych obron). Libero uznała wyższość tylko Niki Żupanić oraz Ami Uchizawy. To właśnie tym dwóm paniom powinien przyglądać się Stefano Lavarini, myśląc o przyszłości reprezentacji Polski. Ta na razie przygotowuje się do seniorskich mistrzostw świata, które startują jeszcze w sierpniu. Znamy już oficjalny skład (więcej TUTAJ). Teraz kibice z niecierpliwością wyczekują pierwszego spotkania "Biało-Czerwonych". Tekstowe relacje na żywo w Interia Sport.

Najlepsze blokujące w mistrzostwach świata do lat 21:

Najlepsze broniące w mistrzostwach świata do lat 21:

