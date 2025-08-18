W skrócie Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) testowała nowy format zawodów "High Five" podczas Letniego Grand Prix w Wiśle i Courchevel.

Polak Piotr Żyła świetnie odnajdował się w nowej formule, będąc najlepszym z Polaków zarówno we Francji, jak i w Polsce.

Nowa formuła spotkała się z mieszanymi odczuciami zawodników, którzy doceniają jej innowacyjność, ale wskazują również na jej wady.

Pierwsze zawody w nowej formule zaproponowanej przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS) odbyły się w Courchevel. Wygrał je Austriak Niklas Bachlinger przed Niemcami Philippem Raimundem i Luką Rothem.

W Wiśle ponownie triumfował 23-letni Austriak. Na drugim miejscu - ex aequo - stanęli Kazach Danił Wasiljew i Bułgar Władimir Zografski. W obu konkursach rozgrywanych w formule "High Five" najlepszym z Polaków był Piotr Żyła.

Piotr Żyła entuzjastą pomysłu FIS. Wiślanin polskim królem "High Five"

We Francji zajął ósme miejsce, a w Wiśle był czwarty.

- Mam stuprocentową skuteczność w wygrywaniu grup. Jeśli zatem zawody odbywają się w formule "High Five" to jestem bitym faworytem do awansu do serii finałowej - śmiał się Żyła.

To fajny format, bo normalnie nie miałbym już szans po pierwszej serii, a byłem ostatecznie piąty. Ciekawe jest to "High Five", choć zamieszanie jest straszne. Kompletnie nie wiedziałem, który jadę już w pierwszej serii. Moim zdaniem to jest fajny pomysł FIS

Rację Żyle przyznał Dawid Kubacki, podkreślając, że dzięki właśnie tej formule padły tak zaskakujące wyniki w niedzielę w Wiśle.

- Najlepiej, gdyby wypowiedzieli się w tej kwestii kibice. To oni widzą z boku, czy jest to ciekawa formuła, czy nie. Nam zawodnikom to wiele nie zmienia. Główny zamysł, by lepsi zawodnicy jechali częściej w stawce, jest spełniony. Myślę, że to przyciągnie ludzi przed telewizory, gdyby został on utrzymany. Jestem jednak konserwatywny i dla mnie skoki to są jednak dwie punktowane serie, a o ostatecznym wyniku decyduje suma punktów obu serii. W formacie "High Five" chodzi o to, by była zabawa - mówił Kubacki w rozmowie z Interia Sport.

- Są plusy i minusy tego formatu. Na pewno to jest dobry format na zmienne warunki. Jeśli jedna grupa trafi na gorsze, to wówczas i tak dalej awansuje dwóch najlepszych. I wciąż mają szansę na zwycięstwo. Z kolei w serii finałowej można wylosować szczęśliwe warunki i wówczas mamy farciarza na najwyższym stopniu podium, a chodzi jednak o to, by było bardziej sprawiedliwie - dodał trener Maciej Maciusiak.

Maciej Kot i Pola Bełtowska za urozmaiceniem skoków

Potencjał w nowym formacie widzi Maciej Kot.

Każda nowość w skokach jest ciekawa. Najbardziej chyba dla kibiców. Dla nas zawodników największym minusem jest kasowanie punktów po pierwszej serii. W skokach jednak dwie punktowane serie są potrzebne, bo wtedy jest bardziej sprawiedliwie. Na pewno trzeba próbować czegoś nowego, by przyciągnąć kibiców

- Myślę, że fajnie byłoby, gdyby w zimie - raz na czas - odbywały się zawody według testowanego formatu. To byłoby duże urozmaicenie dla skoków - dodała Pola Bełtowska.

Teraz dla FIS czas zbierania opinii, bo eksperyment zaplanowany na dwa konkursy się zakończył. Jeśli będzie przychylność, to być może zawody w nowym formacie zobaczymy w sezonie 2026/2027. A może FIS zaskoczy i wprowadzi tę rywalizację już najbliższej zimy?

Jak wygląda formuła zawodów "High Five"?

Skoczkowie najpierw przystępują do kwalifikacji, żeby wyłonić 50 zawodników do konkursu. Na ich podstawie przydzielani są oni według ustalonego klucza do dziesięciu pięcioosobowych grup. I właśnie pierwsza seria konkursowa jest rozgrywana w formule grupowej.

Do serii finałowej awansuje po dwóch najlepszych zawodników z każdej grupy, a także pięciu najlepszych skoczków z grona tych, którzy nie uzyskali bezpośredniego awansu. Są to tzw. lucky losers.

Przed serią finałową, do której przystępuje 25 zawodników, każdy z nich ma kasowane punkty z pierwszej kolejki. Tak naprawdę rywalizacja zaczyna się od nowa. To oznacza, że każdy z 25 skoczków ma szansę na triumf. Wygrywa ten, kto uzyska najwyższą notę w serii finałowej.

Z Wisły - Tomasz Kalemba, Interia Sport

