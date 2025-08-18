Paolini nie mogła się powstrzymać. Takie słowa o Świątek przed finałem WTA Cincinnati

Przyszedł więc czas na ostatni "rozgrzewkowy" turniej przed wielkoszlemowym US Open - WTA Cincinnati. Amerykańska rywalizacja znacznie lepiej układała się dla Świątek, która bez problemu przechodziła przez jej kolejne etapy. W końcu zameldowała się w półfinale, zapisując przy okazji kolejny rekord na swoim koncie. W przedostatnim etapie turnieju Polka stanęła naprzeciw Jeleny Rybakiny. Kazaszka nie była jednak w stanie powstrzymać rozpędzonej raszynianki, która zwyciężyła spotkanie wynikiem 2:0 (7:5, 6:3). Tym samym Iga Świątek awansowała do finału turnieju w Cincinnati.

Chwilę po zakończeniu meczu Świątek, po przeciwległej stronie drabinki wystartował mecz, który miał wyłonić finałową rywalkę 24-latki. Do spotkania przystąpiła Weronika Kudiermietowa oraz Jasmine Paolini. Oczywiście Włoszka była faworytką i ostatecznie udało jej się pokonać tenisistkę z Rosji, choć nie przyszło jej to z łatwością.

Paolini pewna "show" w finale ze Świątek. Tak skomentowała umiejętności Polki

Po awansie do końcowego etapu rywalizacji w ramach WTA Cincinnati Jasmine Paolini udzieliła wywiadu, w którym wprost wypowiedziała się na temat umiejętności Igi Świątek oraz swoich przewidywań względem tego, co może wydarzyć się w nadchodzącym starciu z Polką.

"Zawsze bardzo trudno gra się z Igą. Ona dużo broni i świetnie serwuje, ale dam z siebie wszystko i postaram się wrócić do poziomu, który pozwolił mi tu dotrzeć. Naprawdę podobają mi się warunki w Cincinnati i mam nadzieję, że to będzie dobry mecz; na pewno będziemy walczyć. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy wspierali mnie w tym tygodniu, ponieważ czuję się z nimi wszystkimi bardzo blisko" - mówiła Paolini cytowana przez portal "puntodebreak.com".

Świątek i Paolini zawalczą o triumf w WTA Cincinnati w nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego - ich mecz rozpocznie się nie przed północą. Później obydwie będą musiały przenieść się do Nowego Jorku, gdzie już 24 sierpnia najlepsze tenisistki świata zawalczą o ostatni wielkoszlemowy tytuł tego sezonu podczas rywalizacji w ramach turnieju US Open.

