Stefano Lavarini ją skreślił, a teraz taka wiadomość ws. polskiej siatkarki. Odważna decyzja

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

W gronie siatkarek powołanych przez Stefano Lavariniego przed sezonem reprezentacyjnym znalazła się Julia Nowicka, która jednak później nie otrzymywała szans od trenera podczas meczów Ligi Narodów. Finalnie ten ją skreślił, a 26-latka mogła rozpocząć przygotowania do sezonu klubowego. Wiadomo już, że rozegra go poza Polską, co sama zainteresowana potwierdziła w mediach społecznościowych.

Stefano Lavarini (L) powołał do szerokiej kadry Julię Nowicką (P), ale w Lidze Narodów nie dał jej pograć
Stefano Lavarini (L) powołał do szerokiej kadry Julię Nowicką (P), ale w Lidze Narodów nie dał jej pograć

Stefano Lavarini przed startem sezonu reprezentacyjnego ogłosił szeroką kadrę powołanych przez siebie zawodniczek - na liście znalazły się aż 33 siatkarki, w tym sześć rozgrywających, które miały rywalizować o miano "jedynki" na tej pozycji po tym, jak koniec przygody z kadrą ogłosiła Joanna Wołosz.

Finalnie podczas Ligi Narodów włoski szkoleniowiec stawiał na Alicję Grabkę i Katarzynę Wenerską, za to nie dał nawet jednej szansy w Lidze Narodów Julii Nowickiej, co w rozmowie z Interią komentowała później Joanna Kaczor Bednarska.

"Trochę się spodziewałam, że trener Lavarini skłoni się ku zawodniczce bardziej doświadczonej, nawet wiekowo, bo nie mówię tutaj o doświadczeniu boiskowym czy na arenie międzynarodowej. Dla mnie wybór był bardziej między Alicją Grabką a Marleną Kowalewską. Niestety Marlenę zdyskwalifikowały trochę problemy zdrowotne" - zauważyła.

Kowalewska ostatecznie po przebytym zabiegu kolana i rehabilitacja wróciła do kadry i to ona, razem z Wenerską, poleci na mistrzostwa świata. Lavarini skreślił za to Alicję Grabkę, tłumacząc, że ta ma problemy zdrowotne, już wcześniej z walki o wyjazd na czempionat wypadły wspomniana Nowicka, Julia Bińczycka i Wiktoria Szewczyk.

    Julia Nowicka zmienia klub. Siatkarka stawia na egzotyczny kierunek

    Nowicka może więc skupić się na przygotowaniach do sezonu ligowego, a w tym czekają ją nowe wyzwania. Niespełna 27-letnia rozgrywająca, która trzy ostatnie lata spędziła w BKS-ie BOSTIK Bielsko-Biała, podpisała kontrakt z brazylijskim Minas Tenis Clube i już została zaprezentowana w nowej drużynie, czym pochwaliła się w mediach społecznościowych.

    O tym, że Nowicka zagra w Brazylii, spekulowano już kilka miesięcy temu, ale na potwierdzenie tego ruchu trzeba było poczekać do zakończenia sezonu klubowego i rozpoczęcia przygotowań do kolejnej kampanii. Teraz już jest jednak pewne, że rozgrywająca będzie kolejną, po m.in. Malwinie Smarzek i Katarzynie Skowrońskiej, polską siatkarką, która zagra w lidze brazylijskiej.

    Julia Nowicka: To było święto siatkówki i szkoda tylko, że przegrałyśmy do zera. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
    Trener w białej koszulce i czerwonych spodenkach wyraża silne emocje, trzymając w ręku tablicę z notatkami na tle hali sportowej. Jego postawa sugeruje zaangażowanie i energię związane z wydarzeniem sportowym.
    Stefano LavariniAndrzej Iwańczuk/ReporterEast News
    Julita Nowicka, rozgrywająca BKS-u BOSTIK ZGO Bielsko-Biała
    Julia NowickaCEV.eumateriały prasowe
    Stefano Lavarini, trener siatkarskiej reprezentacji Polski
    Stefano Lavarini, trener siatkarskiej reprezentacji PolskiAndrzej IwańczukAFP

