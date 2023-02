Rozwiążą ważny problem. Będzie luksusowo

W poniedziałkowy wieczór okazało się, że to nie koniec. Ośrodek z województwa lubuskiego postanowił wyjść naprzeciw oczekiwaniom fanów i zadba o ich komfort. Chodzi o wybudowanie toalet za czterysta tysięcy złotych. - Projekt będzie realizowany w dwóch etapach. Pierwszy to budowa i przygotowanie inwestycji do tzw. stanu surowego zamkniętego. Drugi to prace wykończeniowe. Nowy budynek z toaletami będzie miał ok. 200 metrów kwadratowych i stanie w miejscu gdzie dzisiaj stoją toalety przenośne - brzmi oficjalny komunikat na stronie stalgorzow.pl.