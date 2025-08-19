- To było moje najlepsze spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po poniedziałkowej wizycie w Białym Domu.

W Waszyngtonie towarzyszyła mu delegacja europejskich przywódców, w skład której weszli: prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premier Włoch Giorgia Meloni, prezydent Finlandii Alexander Stubb, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

Podczas dyskusji Donald Trump wprost wypowiedział się o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy, które zaakceptować ma Władimir Putin, a także zobowiązał się do zorganizowania spotkania prezydenta Rosji z Wołodymirem Zełeńskim. Obecnie trwają dywagacje dotyczące lokacji, w której mogłoby dojść do tego dwustronnego szczytu. Emmanuel Macron zasugerował, że odpowiednim miejscem będzie Genewa.

Władimir Kliczko przestrzega przed Putinem. Tak skomentował spotkanie w Białym Domu

W całej Europie wybrzmiewają dziś echa wydarzeń, do których doszło w Białym Domu. Głos w tej sprawie zabrał za pośrednictwem mediów społecznościowych między innymi Władimir Kliczko - były bokserski mistrz świata wagi ciężkiej i brat innej legendy pięściarstwa, a obecnie mera Kijowa Witalija Kliczki.

49-latek przestrzega przed Władimirem Putinem, który - jego zdaniem - tylko deklaruje gotowość do rozmów ze stroną ukraińską, a tak naprawdę próbuje tylko grać na czas, by odbudować siły rosyjskiego wojska i ponownie uderzyć na Kijów.

Trump chce pokojowego porozumienia. Ale Putin nie chce pokoju. On chce, by Ukraina się poddała. Chce zyskać czas na odbudowę sił, tak by móc ponownie zaatakować

Przy okazji były pięściarz zaapelował także do europejskich przywódców, by nieustannie solidaryzowali się z Ukrainą, wspólnie stawiając opór wobec planów i zakusów Władimira Putina, chcącego odbudować rosyjskie imperium.

- Dobrą wiadomością jest dzisiaj to, że Europa poważnie traktuje swoją historyczną odpowiedzialność. Bo wszyscy wiedzą, że aby w Europie mógł panować pokój, trzeba zatrzymać rosyjski imperializm. Trzymajmy się razem - nawołuje Władimir Kliczko.

