Była brytyjska "jedynka" mówi "pas". 30 lat i koniec

Kyle Edmund kończy karierę. "Ostatnie pięć lat przyniosło mi wiele cierpienia"

Kiedy w 2018 roku Kyle Edmund nagle "wystrzelił" z formą, eksperci zaczęli wróżyć mu świetlaną przyszłość w tenisie. Wszystko zaczęło się od dość niespodziewanego awansu do półfinału Australian Open. Niestety, na tym etapie rywalizacji został on zatrzymany przez Chorwata Marina Cilicia. Kilka miesięcy później podczas turnieju rangi ATP Masters 1000 w Madrycie sensacyjnie pokonał on Novaka Djokovicia. Rok później zdobył on swój pierwszy tytuł ATP. Podczas turnieju w Antwerpii w finale pokonał Gaela Monfilsa, co dało mu awans na 14. lokatę w światowym rankingu. Był to najlepszy wynik w całej jego karierze.

CV Edmunda z pewnością wypełnione byłoby dziś imponującymi sukcesami sportowymi, gdyby nie problemy ze zdrowiem. W ostatnich latach bowiem brytyjski gwiazdor przeszedł prawdziwe piekło - kontuzja, której doznał kilka miesięcy po swoim pierwszym w karierze triumfie, odnawiała się za każdym razem, gdy 30-latek liczył na powrót na kort. W późniejszym czasie doszły do tego jeszcze inne problemy zdrowotne. Ostatecznie udało mu się wygrać jeszcze tylko jeden turniej - w lutym 2020 roku triumfował w Nowym Jorku po pokonaniu Andreasa Seppiego.

Po wielu latach walki z problemami zdrowotnymi Kyle Edmund podjął trudną decyzję o przejściu na sportową emeryturę. O wszystkim poinformował kibiców za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Patrząc wstecz, mogę powiedzieć, że w swojej karierze robiłem wszystko, co mogłem, i z całych sił, żeby wrócić tam, gdzie byłem. (...) Ostatnie pięć lat przyniosło mi wiele cierpienia, w tym trzy operacje i inne urazy, takie jak nadgarstek, brzuch, biodro i stopa. (...) Niczego nie żałuję" - przekazał na nagraniu opublikowanym na Instagramie.

