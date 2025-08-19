Falubaz w końcu się doczeka. To on stoi za tym sukcesem

Kibice w Zielonej Górze marzą od lat o wychowanku, który będzie w stanie solidnie punktować. Ciężko znaleźć w ostatnich kilku latach zielonogórskich juniorów, którzy utrzymali się w żużlu po zakończeniu wieku juniora. Można tutaj podać przykład Mateusza Tondera. Polak jednak w tym roku nie znalazł klubu i być może za chwilę zakończy karierę, bo nie widać chętnych na jego usługi.

Szkółka Falubazu jest znowu żywa. Z tej mąki będzie chleb

Spory udział w budowie szkółki Stelmetu Falubazu Zielona Góra miał Andrzej Wnęk. To pasjonat, który amatorsko uprawia żużel, wkładał całe serce w szkolenie młodzieży. Wszystkie nabory, ściąganie młodzieży z pitbike na żużel to spora zasługa Wnęka. Ten jednak nie był takim specjalistą w szkoleniu jak Aleksander Janas, chłopców była rzesza, ale nie było widać szczególnych sukcesów.

Od dłuższego czasu rolę trenera juniorów przejął Grzegorz Walasek. Nie da się ukryć, że legendarny żużlowiec ma dryg do szkolenia młodzieży. W Zielonej Górze słyszymy, że wkłada całe serce w opiekę nad młodzieżą, a co najważniejsze wie jak ich nauczyć rzemiosła. Walasek ma ważną cechę, potrafi ocenić, czy ktoś ma potencjał, czy nie. W młodzieżowych zawodach możemy zobaczyć ogromną różnicę w sylwetce, jaką prezentują zawodnicy ze szkółki Falubazu. Widać, że 48-latek umie przekazać wiedzę.

Carlos Alcaraz: To nie jest sposób, w jaki chciałbym wygrać turniej. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Młodzieżowcy Falubazu osiągają sukcesy. Kibice w końcu się doczekają

Jeśli spojrzymy na młodszych zawodników Falubazu to kibice mogą mieć spore apetyty. W klasie IPE 85-140CC cały cykl na trzecim miejscu zakończył Marcel Czyżniejewski. To produkt Grzegorza Walaska, z którego legendarny zawodnik może mieć powody do olbrzymiej dumy.

Podobnie jest z Kajetanem Jarosiewiczem, który w ostatnich tygodniach notuje niesamowite wyniki. Gdzie nie pojedzie, to robi prawdziwe show na torze. Młodzieżowcy Falubazu wyglądają na tle adeptów Stali Gorzów czy Unii Leszno bardzo dobrze, co potwierdza, że młodzieżowy żużel w Zielonej Górze ma się bardzo dobrze. Z tej mąki musi wyrosnąć chleb. Wszystko wskazuje, że po latach oczekiwań kibice w końcu doczekają się dobrych wychowanków.

Przyszłe gwiazdy Stelmetu Falubazu Zielona Góra Fot. Falubaz Zielona Góra materiały prasowe

Kibice Falubazu Mariusz Kapala East News

Na zdjęciu: Grzegorz Walasek Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski