Sportowcy apelują do Rafała Trzaskowskiego. Wśród nich Robert Lewandowski. "Nie przystoi"
Budowa hali sportowej w Warszawie to temat, który jest niezwykle palący. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski jakiś czas temat obiecał, że taki obiekt powstanie, a jego budowa rozpocznie się w 2026 roku. Do tej pory niewiele się wydarzyło w tym temacie. W związku z tym koszykarska Legia i siatkarski Projekt wystosowali list otwarty. Podpisało się pod nim wielu sportowców, w tym Robert Lewandowski.
Największą halą sportową w Warszawie jest Torwar. Miejscowe drużyny najczęściej występują w Arenie Ursynów lub w hali na Bemowie, która jest domem koszykarskiej Legii. Stołeczne kluby od dłuższego czasu domagają się nowego obiektu, który spełni wiele wymagań nie tylko krajowych, ale i międzynarodowych. W stolicy brakuje hali widowiskowo - sportowej z prawdziwego zdarzenia. Taki obiekt pod koniec czerwca obiecał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Gdy koszykarze Legii Warszawa świętowali mistrzostwo Polski to ten złożył im gratulacje i zapowiedział budowę hali na terenie Skry. - Wszystko wskazuje na to, że w 2026 czeka ich kolejne ważne wydarzenie: start budowy nowej hali w Warszawie, na terenach Skry - przyznał.
Warszawskim klubom kończy się cierpliwość. Wystosowali apel do Trzaskowskiego
Trzaskowski zaznaczył, że szczegóły będą znane wkrótce. Warszawskim klubom - koszykarskiej Legii i siatkarskiemu Projektowi skończyła się cierpliwość. Postanowili oni wystosować list otwarty do prezydenta miasta oraz radnych.
Zwracamy się z apelem o podjęcie na najbliższej sesji rady miasta st. Warszawy decyzji umożliwiających dalszą realizację składanej wielokrotnie przez Prezydenta Rafała Trzaskowskiego obietnicy budowy nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej na terenach kompleksu Skry przy ulicy Wawelskiej. Kontynuacja tego projektu jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Warszawy i pozwoli wypełnić wstydliwą lukę infrastrukturalną, która nie przystoi ważnej europejskiej stolicy
Kluby zwróciły uwagę, że hale w stolicy są zbyt małe i nie przystosowane do wymogów rozgrywek międzynarodowych. Zarówno Legia, jak i Projekt będą w najbliższych miesiącach występować w europejskich pucharach. - Nowoczesna hala umożliwi organizację meczów ligowych, międzynarodowych, a także dużych imprez sportowych - czytamy w liście.
Kluby podkreśliły, że wierzą w deklarację prezydenta i liczą na rozpoczęcie budowy w 2026 roku. - Realizacja ważnych, strategicznych dla Warszawy projektów wymaga determinacji, konsekwencji i sprawczości. To projekt społeczny, który nie może stać się ofiarą politycznych sporów i targów. Dlatego zwracamy się z prośbą o priorytetowe potraktowanie inwestycji w halę na Skrze podczas najbliższych obrad Rady Miasta - dodają na zakończenie.