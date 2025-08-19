Wielka zmiana u Igi Świątek. Jeden szczegół przykuwa uwagę

Najlepiej zmianę oddawał początek pierwszego seta w starciu z Jeleną Rybakiną. Wówczas obie zawodniczki nie dawały właściwie drugiej stronie dojść do piłki i serwowały asa za asem. To właśnie poprawę w serwisie zauważono u Igi Świątek.

Iga Świątek uczyniła z serwisu swój atut

"Po jej poniedziałkowym występie być może musimy zadać sobie pytanie: Czy królowa kortów ziemnych zmienia się w zawodniczkę ze świetnym serwisem grającą coraz lepiej na szybszych kortach?" - pytał Steve Tignor, ekspert portalu tennis.com po finale w Cincinnati.

Paolini przed finałem z Igą Świątek: Nie sposób przewidzieć, kiedy i gdzie go trafi. WIDEO AP © 2025 Associated Press

Przez cały turniej Iga Świątek ewoluowała w swojej grze i szukała coraz to ciekawszych i nowszych rozwiązań. Świetny serwis widać było szczególnie w meczu z Rybakiną, gdzie choć wciąż przytrafiały jej się podwójne błędy, to widać było ogromną poprawę w tym elemencie.

Iga Świątek pokazała świetny serwis w meczu z Paolini

Osiem asów i co najmniej tyle serwisowych winnerów - mimo ciągłych wojen break pointowych w meczu z Paolini, Iga Świątek w kontekście tego elementu wypadła znakomicie.

Co jednak ciekawe, sama Świątek nie była zadowolona ze swojego serwisu, choć podkreśliła, że ostatecznie bardzo jej pomógł. Zdaje się jednak, że ten element wciąż będzie wypracowywany pod czujnym okiem Wima Fissette'a. Kibice mogą jedynie czekać na efekty.

Iga Świątek i Jasmine Paolini w finale WTA 1000 Cincinnati MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / x.com @WTA AFP

Iga Świątek celebrująca zwycięstwo nad Jeleną Rybakiną w półfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP