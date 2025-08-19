Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wielka zmiana u Igi Świątek. Jeden szczegół przykuwa uwagę

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Iga Świątek zwyciężyła w finale turnieju w Cincinnati, pokonując Jasmine Paolini 7:5, 6:4. Od pewnego czasu w grze Polki widać zmianę, która może sprawić, że z "królowej kortów ziemnych" wkrótce może stać się niezwykle niebezpieczna na szybkich kortach twardych, z czym dotychczas miała problem. Eksperci wskazują na jeden element, który może zdecydować o wszystkim.

Iga Świątek
Iga ŚwiątekDYLAN BUELLAFP

Najlepiej zmianę oddawał początek pierwszego seta w starciu z Jeleną Rybakiną. Wówczas obie zawodniczki nie dawały właściwie drugiej stronie dojść do piłki i serwowały asa za asem. To właśnie poprawę w serwisie zauważono u Igi Świątek.

Iga Świątek uczyniła z serwisu swój atut

"Po jej poniedziałkowym występie być może musimy zadać sobie pytanie: Czy królowa kortów ziemnych zmienia się w zawodniczkę ze świetnym serwisem grającą coraz lepiej na szybszych kortach?" - pytał Steve Tignor, ekspert portalu tennis.com po finale w Cincinnati.

Paolini przed finałem z Igą Świątek: Nie sposób przewidzieć, kiedy i gdzie go trafi. WIDEOAP© 2025 Associated Press

Przez cały turniej Iga Świątek ewoluowała w swojej grze i szukała coraz to ciekawszych i nowszych rozwiązań. Świetny serwis widać było szczególnie w meczu z Rybakiną, gdzie choć wciąż przytrafiały jej się podwójne błędy, to widać było ogromną poprawę w tym elemencie.

Iga Świątek pokazała świetny serwis w meczu z Paolini

Osiem asów i co najmniej tyle serwisowych winnerów - mimo ciągłych wojen break pointowych w meczu z Paolini, Iga Świątek w kontekście tego elementu wypadła znakomicie.

Co jednak ciekawe, sama Świątek nie była zadowolona ze swojego serwisu, choć podkreśliła, że ostatecznie bardzo jej pomógł. Zdaje się jednak, że ten element wciąż będzie wypracowywany pod czujnym okiem Wima Fissette'a. Kibice mogą jedynie czekać na efekty.

Zobacz również:

Iga Świątek
Iga Świątek

Świątek triumfuje w Cincinnati, ale co stało się potem. Pilny komunikat WTA, już jasne

Jakub Rzeźnicki
Jakub Rzeźnicki
Tenisistka w sportowej koszulce i czapce z daszkiem okazuje silne emocje, prawdopodobnie po wygranym meczu; w okrągłym kadrze w prawym górnym rogu widoczny przebieg akcji na korcie tenisowym.
Iga Świątek i Jasmine Paolini w finale WTA 1000 CincinnatiMATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / x.com @WTAAFP
Zawodniczka tenisowa w sportowym stroju z rakietą w dłoni, pokazująca silne emocje i triumf podczas meczu, w tle rozmyta publiczność.
Iga Świątek celebrująca zwycięstwo nad Jeleną Rybakiną w półfinale turnieju WTA 1000 w CincinnatiMATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja