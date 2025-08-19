Polak wraca na Mount Everest. Po raz trzeci wyrusza, by dokonać niemożliwego

Andrzej Bargiel do historii przeszedł jako himalaista, który wyspecjalizował się w zdobywaniu najwyższych szczytów, a następnie zjechaniu z nich na nartach. Pochodzący z Zakopanego skialpinista pierwszy wielki sukces odniósł w 2013 roku, gdy udało mu się zdobyć szczyt Sziszapangmy, a następnie z jego zjechać. W kolejnym roku w taki sam sposób zdobył Manaslu.

W 2015 roku jako pierwszy człowiek na świecie zjechał ze szczytu Broad Peak. Trzy lata później również jako pierwszy dokonał tej samej sztuki, w tym przypadku chodziło o K2. Jego ostatnim osiągnięciem było zdobycie w lipcu 2023 roku szczytu Gaszerbrum I, a następnie zjechanie z niego na wysokość base camp.

Sporego pecha Bargiel miał w przypadku prób zdobycia najwyższego szczytu świata - Mount Everest (8849 m.n.p.m.). Dwa wcześniejsze podejścia Polaka kończyły się niepowodzeniami. W 2019 roku zdecydował się wycofać z realizacji celu z powodu ogromnego seraka, który realnie zagrażał bezpieczeństwu.

Niepowodzeniem zakończyła się również wyprawa z 2022 roku. W tym przypadku problemem były bardzo surowe warunki atmosferyczne. Pomimo oczekiwania Bargiel wraz z towarzyszącym mu Januszem Gołębiem musiał wycofać się do bazy, a w obliczu niekorzystnych prognoz zdecydowano się zawiesić całą wyprawę.

Czas na kolejne podejście do Mount Everest. Andrzej Bargiel ogłasza swój najnowszy projekt

Wtorek 19 sierpnia okazał się dniem, w którym Andrzej Bargiel ogłosił trzecie podejście do zdobycia Mount Everest i zjechania z jego szczytu na wysokość 5364 m.n.p.m jako pierwszy człowiek na świecie. I to wszystko bez korzystania z dodatkowego tlenu z butli. Zakopiańczyk sam ogłosił to za pośrednictwem mediów społecznościowych, ujawniając również skład ekipy, która wraz z nim wyruszy w Himalaje.

- Lubię te przestrzenie i lubię działać w górach. Ciągnie mnie na Everest. Chcę sprawdzić, jak mój organizm sobie radzi na takiej wysokości. Jesień w Himalajach to jednak wyzwanie wymagające maksymalnego przygotowania, elastyczności i skupienia. Nie bez powodu w tym czasie nie odbywają się już wyprawy komercyjne. Dla mnie możliwość działania zgodnie z filozofią wspinaczki stawiającej na niezależność, autentyczność i pełne przeżycie gór, sprawi, że sukces będzie miał jeszcze większą wartość - tak na temat swojej najnowszej wyprawy wypowiedział się Bargiel cytowany przez portal "sport.tvp.pl".

O swojej decyzji dotyczącej wylotu w Himalaje jesienią Bargiel szerzej odniósł się również w rozmowie z portalem "redbull.com". Jak zdradził, były takie plany, by u zbocza Mount Everest pojawić się już wczesną wiosną.

- Były pomysły, żeby próbować pojawić się tam jeszcze przed szczytem sezonu komercyjnego, ale wtedy warunki śniegowe są marne i uznałem, że to ryzykowne. Na koniec uznaliśmy, że chyba będzie bardziej rozsądnie wyruszyć na wyprawę w sezonie jesiennym, kiedy warunki są trudniejsze, ale śniegu jest po prostu dużo więcej - wyjaśnił powody swojej decyzji Bargiel.

W dalszej części rozmowy Bargiel odniósł się do wcześniejszych wypraw zakończonych niepowodzeniem. Wskazał przede wszystkim na strategię oraz konieczność wykorzystywania każdego dnia w maksymalnym stopniu. - Myślę, że podczas takiej wyprawy, w konfrontacji z pogodą kluczowa jest efektywność. Musisz łapać te momenty i wykorzystywać je do maksa, bo jeżeli stracisz 1-2 dni to na koniec brakuje czasu. Myślę, że to jest kluczowe podczas działalności tam jesienią - podsumował specyfikę nadchodzącego wyzwania Andrzej Bargiel.

