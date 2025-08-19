Partner merytoryczny: Eleven Sports

Świątek wstawiła zdjęcie i się zaczęło. Wszystko tuż po wygranej w Cincinnati

Iga Świątek w wielkim stylu, choć nie bez problemów, wygrała w finale WTA 1000 Cincinnati. W decydującym starciu nie dała szans Jasmine Paolini, wygrywając z nią w dwóch setach. To jednak nie jest koniec zmagań raszynianki w USA, bowiem dzi po godz. 18 czasu polskiego zagra w mikście z Norwegiem Casperem Ruudem. Na godziny przed rozpoczęciem starcia Świątek została zaskoczona przez swojego deblowego kolegę.

Iga Świątek ma za sobą kolejny historyczny wieczór. W finale WTA 1000 Cincinnati zmierzyła się z Jasmine Paolini. Stawką był nie tylko puchar i nagroda pieniężna, ale także możliwość awansu w rankingu WTA. Zwłaszcza dla raszynianki, która stanęła przed szansą powrotu na pozycję wiceliderki.

Iga Świątek nie zaczęła najlepiej, ponieważ to Jasmine Paolini wyszła na prowadzenie 3:0. Za chwilę jednak raszynianka odpaliła wyższy bieg i wygrała pięć gemów z rzędu. Włoszka próbowała jeszcze nawiązać walkę i wrócić na prowadzenie, jednak ostatecznie to 24-latka zwyciężyła pierwszego seta.

Druga odsłona tego spotkania to pokaz wyrównanej walki Świątek z Paolini. Zawodniczki pozostawały ze sobą w kontakcie, aż w końcu na przód wysunęła się raszynianka. 4:3, 5:3, 5:4 i w końcu 6:4. Tym samym, Iga Świątek po raz pierwszy w swojej karierze wygrała turniej WTA 1000 Cincinnati. Kiedy zagrała decydującą piłkę, opuściła rakietę i zacisnęła pięści w geście euforii. Zaczęła cieszyć się wraz z kibicami.

Potężna nagroda dla Igi Świątek. Polka podzieliła się radością w sieci

Iga Świątek zgarnęła swoje 24. trofeum w karierze w głównym cyklu WTA. Oprócz tego, na jej konto bankowe wpadnie też pokaźna suma pieniędzy. Za dotarcie do poszczególnych etapów organizatorzy przewidzieli dla zawodników kolejno:

  • 1. runda - 12 770 dolarów
  • 2. runda - 19 705 dolarów
  • 3. runda - 33 000 dolarów
  • 4. runda - 56 703 dolarów
  • 1/4 finału - 107 000 dolarów
  • 1/2 finału - 206 100 dolarów
  • finał - 391 600 dolarów
  • zwycięstwo - 752 275 dolarów

Zatem Iga Świątek zgarnęła w sumie 752 275 dolarów. Przy aktualnym kursie walut daje to ok. 3 193 560 złotych. To nie jest jednak jedyna gratyfikacja. Inna, a być może najważniejsza jest taka, że Polka wróciła na pozycję wiceliderki w rankingu WTA.

Iga Świątek nie mogła powstrzymać radości z wygranej w WTA 1000 Cincinnati. Na swoim Instagramie postanowiła udostępnić zdjęcie z podpisem:

- O mój Boże, co za turniej... Jestem mega dumna i szczęśliwa. Teraz tylko spróbuję zdążyć na mój lot, bo chcę się spotkać z każdym z Was na US Open. Spróbuję to przemyśleć.

Casper Ruud skomentował zdjęcie Igi Świątek

Na sukces Igi Świątek postanowił odpowiedzieć norweski tenisista Casper Ruud. To z nim raszynianka rozpocznie dziś turniej w mikście. W oczekiwaniu na starcie w 1/8 finału US Open u boku Norwega, ten skomentował wpis swojej koleżanki.

Niesamowite. Do zobaczenia jutro
napisał Ruud pod zdjęciem Świątek

Iga Świątek i Casper Ruud zmierzą się z parą Madison Keys/Frances Tiafoe. Początek starcia nie wcześniej niż o 18 czasu polskiego. Zwycięzcy zagrają w ćwierćfinale miksta US Open z lepszą parą spotkania między Naomi Osaką i Gaelem Monfilsem a Caty McNally i Lorenzo Musettim.

