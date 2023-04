Rok temu przeżył dramat. Teraz zaszokował

Na szczęście, wszystko skończyło się pozytywnie. Wirażowy po pobycie w szpitalu wrócił do domu, a nawet do pracy! Majewski zaś szybko uporał się z tym, do czego doszło. Świadczy to o jego silnej psychice, bo przecież niejednym taka sytuacja mocno by wstrząsnęła, mogłaby wywołać traumę na całe życie. Choć na pewno w błyskawicznym dojściu do siebie Majewskiemu pomogło to, że wirażowemu nic się nie stało, mimo że cała sytuacja wyglądała po prostu potwornie.