Stal Rzeszów w opałach. Kłopoty tuż przed półfinałem
Przed Texom Stalą najważniejszy mecz w sezonie przeciwko FOGO Unii Leszno. Drużyna ma jednak utrudnione zadanie, bo nie może trenować na własnym obiekcie. Wszystko przez nieszczęsne terminy i dzielenie stadionu z dwoma drużynami sekcji piłki nożnej. W piątek na Stadionie Miejskim w Rzeszowie spotkanie rozgrywała Resovia, a dziś swój mecz ma piłkarska Stal. Żużlowy zespół jest pozbawiony atutu toru przed półfinałowym starciem.
Rzeszowianie tuż przed inauguracją rozgrywek Metalkas 2. Ekstraligi stracili Tai'a Woffindena. Mimo to zespół awansował do fazy play-off, choć musiał stoczyć zacięty bój z Hunters PSŻ-em Poznań. Drużyna bardzo chce sprawić niespodziankę, ale ma jeden podstawowy problem.
Stal Rzeszów nie może trenować przed półfinałem Metalkas 2. Ekstraligi
Ze Stadionu Miejskiego w Rzeszowie nie korzysta wyłącznie żużlowa sekcja. Niedawno ruszyły piłkarskie rozgrywki Betclic 1. Ligi oraz 2. Ligi. W piątek miejscowa Resovia podejmowała Olimpię Grudziądz, a w sobotę swoje spotkanie rozegra piłkarska Stal przeciwko Polonii Warszawa. Z tego powodu Texom Stal nie jest w stanie zrobić treningu ani w pełni popracować nad atutem własnego toru przed najważniejszym meczem w sezonie. Ostatni trening w dość okrojonym zestawieniu zorganizowano w czwartek.
Nie jest to pierwsza tego typu sytuacja. Na przełomie czerwca i lipca w Mielcu, Tarnobrzegu, Stalowej Woli, a także w Rzeszowie odbywały się Mistrzostwa Europy U19 Kobiet. Z racji tego, że UEFA wynajęła obiekt na wyłączność, to ponownie rykoszetem oberwał żużlowy zespół. Nic więc dziwnego, że Stal nie jest w stanie wykrzesać z siebie pełni potencjału, skoro ich zawodnicy przez cały sezon czują się, jakby startowali na wyjeździe.
Podejrzana awaria na stadionie w Rzeszowie
Ze strony laika to pewnie drobiazg, jednakże w starciu z FOGO Unią Leszno trzeba szukać przewagi na każdym polu. Stricte sportowo 18-krotni mistrzowie Polski wypadają dużo lepiej. Tak doświadczonych rywali zaskoczyć można jedynie przygotowaniem nawierzchni pod swoich zawodników. Nie chodzi o robienie czegoś przeciw gościom, a wypracowaniu pewnych schematów, które odpowiadają przede wszystkim miejscowym.
Żeby tego wszystkiego było mało, to w zeszłym roku działo się jeszcze ciekawiej. W klubie pojawiły się podejrzenie związane z zamontowanymi na murawie zraszaczami. Te miały pryskać wodę na tor, co wpływało na jego jakość i przygotowanie. Dziwnym trafem awaria zawsze dotyczyła zraszaczy położonych najbliżej nawierzchni.