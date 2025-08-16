Stal Rzeszów w opałach. Kłopoty tuż przed półfinałem

Rzeszowianie tuż przed inauguracją rozgrywek Metalkas 2. Ekstraligi stracili Tai'a Woffindena. Mimo to zespół awansował do fazy play-off, choć musiał stoczyć zacięty bój z Hunters PSŻ-em Poznań. Drużyna bardzo chce sprawić niespodziankę, ale ma jeden podstawowy problem.

Stal Rzeszów nie może trenować przed półfinałem Metalkas 2. Ekstraligi

Ze Stadionu Miejskiego w Rzeszowie nie korzysta wyłącznie żużlowa sekcja. Niedawno ruszyły piłkarskie rozgrywki Betclic 1. Ligi oraz 2. Ligi. W piątek miejscowa Resovia podejmowała Olimpię Grudziądz, a w sobotę swoje spotkanie rozegra piłkarska Stal przeciwko Polonii Warszawa. Z tego powodu Texom Stal nie jest w stanie zrobić treningu ani w pełni popracować nad atutem własnego toru przed najważniejszym meczem w sezonie. Ostatni trening w dość okrojonym zestawieniu zorganizowano w czwartek.

Nie jest to pierwsza tego typu sytuacja. Na przełomie czerwca i lipca w Mielcu, Tarnobrzegu, Stalowej Woli, a także w Rzeszowie odbywały się Mistrzostwa Europy U19 Kobiet. Z racji tego, że UEFA wynajęła obiekt na wyłączność, to ponownie rykoszetem oberwał żużlowy zespół. Nic więc dziwnego, że Stal nie jest w stanie wykrzesać z siebie pełni potencjału, skoro ich zawodnicy przez cały sezon czują się, jakby startowali na wyjeździe.

Podejrzana awaria na stadionie w Rzeszowie

Ze strony laika to pewnie drobiazg, jednakże w starciu z FOGO Unią Leszno trzeba szukać przewagi na każdym polu. Stricte sportowo 18-krotni mistrzowie Polski wypadają dużo lepiej. Tak doświadczonych rywali zaskoczyć można jedynie przygotowaniem nawierzchni pod swoich zawodników. Nie chodzi o robienie czegoś przeciw gościom, a wypracowaniu pewnych schematów, które odpowiadają przede wszystkim miejscowym.

Żeby tego wszystkiego było mało, to w zeszłym roku działo się jeszcze ciekawiej. W klubie pojawiły się podejrzenie związane z zamontowanymi na murawie zraszaczami. Te miały pryskać wodę na tor, co wpływało na jego jakość i przygotowanie. Dziwnym trafem awaria zawsze dotyczyła zraszaczy położonych najbliżej nawierzchni.

Stadion Stali Rzeszów pęka w szwach. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Prezes Michał Drymajło. W tle pusta trybuna stadionu Stali Rzeszów. Krzysztof Kapica East News

