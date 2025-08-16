Nawrocki zaprosił znanego trenera boksu. Teraz wyznaje. "Atakowano nas z każdej strony"

Karol Nawrocki ma bardzo mocne powiązania ze sportem. Nowy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nigdy nie ukrywał, że jest on jedną z jego wielkich życiowych pasji. 42-latek jest kibicem piłki nożnej i przez wiele lat chodził na trybuny, aby wspierać Lechię Gdańsk w jej meczach domowych.

Nawrocki ma także bardzo duże związki ze światem bokserskim, co widoczne było na m.in. specjalnie zorganizowanych uroczystościach nowozaprzysiężonego prezydenta. Pojawili się tam bowiem Krystian Każyszka i Kacper Meyna, a więc promotor boksu oraz polski pięściarz. Panowie wręczyli Nawrockiemu obraz z jego podobizną autorstwa Krzysztofa Paciorka.

Poruszający wpis trenera boksu. Wspólnie z Nawrockim

Wśród gości znalazł się także Maciej Brzostek, a więc obecny trener Meyny, a także przyjaciel Nawrockiego. Po zaprzysiężeniu Nawrockiego Brzostek opublikował na Instagramie poruszający wpis. "Wiele lat temu na sali treningowej spotkało się dwóch młodych ludzi z marzeniami. W przyjaźń połączyła ich nie tylko pasja do sportu, ale przede wszystkim miłość do Ojczyzny" - napisał.

Kilka dni później na profilu trenera pojawił się kolejny wpis, tym razem zdecydowanie dłuższy. "Ciężkie miesiące podczas kampanii wyborczej nie zachwiały naszej przyjaźni. Atakowano nas z każdej strony, ale ustaliśmy to. Karol wygrał swoją walkę i ja również. On został Prezydentem Polski. A ja udowodniłem sobie, że potrafię znieść wiele ciosów i nie poddać się" - rozpoczął.

"Wasze wsparcie dało mi najwięcej siły, bo walczyć o Nasz klub. O nasze miejsce, gdzie zaczynamy podążać za Marzeniami. W 2022 wspólnie z Karolem i panią Manager Lucyna Mach wybraliśmy patrona Klub Bokserski Brzostek Top Team. 2024 zorganizowaliśmy Memoriał im Jana Biangi, który otworzył oficjalnie Karol Nawrocki jako przezas IPN. 2025 Karol już jako Prezydent Polski otworzył oficjalnie 2 Memoriał im. Jana Biangi. Tu nie ma tu przypadku. To nasza wspólna historia i cel. Tu nie chodzi o politykę, bo się nią nie interesuje. Walczyłem po prostu do końca o to, w co wierzę najbardziej. Dziękuję Wam, że byliście wtedy ze mną w tych najtrudniejszych chwilach" - zakończył, publikując wspólnie wideo.

