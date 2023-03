Pluli na niego. Teraz ma dość żużla

Mówisz żużel, myślisz Gollob . Przez wiele lat kibiców w Polsce (zwłaszcza tych z nieżużlowych miast) dotyczyła ta zasada. Oczywiście nawiązywała ona głównie do Tomasza, mistrza świata z 2010 roku i dla wielu wciąż najlepszego zawodnika w historii Polski. Jego brat Jacek jednak także bardzo wiele osiągnął, ale miał tego pecha, że gdy jest się w czymś dobrym, ale obok ciebie jest ktoś wybitny, ty wyglądasz na słabego. Starszy z Gollobów niemniej także miał kapitalną karierę i wygrał mnóstwo . Wielu mogłoby co najwyżej pomarzyć o takich rezultatach. Choć w odczuciu części osób, Jacek miał potencjał na więcej.

Po zakończeniu kariery pozostał przy żużlu. Trenował juniorów w Polonii Bydgoszcz, czasami zdarzyło mu się okazjonalnie samemu pojeździć. Obecnie jednak próżno go szukać w tym sporcie. Dlaczego? - Nie wiem, kto jest mistrzem Polski. Nie chcę w tym uczestniczyć. Nie podoba mi się to wszystko - wytłumaczył. - Żużel zabrał mi dużo zdrowia, ale nie żałuję. Tę cenę musiałem zapłacić. Trenowałem osiem godzin dziennie, by zbliżyć się do najlepszych, do Tomka. Robiłem 21 treningów w tygodniu, bo zdawałem sobie sprawę że standardowych sześć nie wystarcza. Potem z tego były choroby. Ogromne przeciążenia. Mam zniszczone wszystko - powiedział bez ogródek.