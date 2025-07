Polską drużynę do zwycięstwa poprowadziła m.in. Magdalena Stysiak . Zdobyła ona aż 18 punktów. Nikt w zespole nie mógł się poszczycić lepszym wynikiem. Podobnie było w meczu z Chinkami, kiedy to zanotowała 25 "oczek".

Była w nas wiara i iskierka w oczach. Nawet, jak popełniałyśmy błąd, to była następna akcja i była bomba. To jest naprawdę fajnie, jak reagowałyśmy, a przecież z Japonią nie jest łatwo grać. Mamy upragniony medal. To dobre zakończenie tych finałów

- Trzeba było się zresetować po tym meczu z Włochami. To pomogło. Pojawiła się rzeczywiście pewność w grze. Chciałyśmy zdobyć ten medal, więc wiedziałyśmy, że od samego początku musimy wejść - jak to się mówi - albo grubo, albo wcale. Nie miałyśmy nic do stracenia. Wiele osób w nas nie wierzyło. Nie ma się jednak czemu dziwić, bo z Włoszkami zagrałyśmy źle. Pomimo tego, w meczu z Japonią hala wypełniła się do ostatniego miejsca i nam kibicowała - mówiła Stysiak.