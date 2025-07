Stefano Lavarini po medalu aż nie dowierzał. "Nie wiedziałem. Cieszycie się?"

"Było trudno, ale właśnie dlatego to był świetny mecz. Japonia to zespół, który gra prawdopodobnie najlepszą siatkówkę na świecie. Przed sobotnim spotkaniem z Włoszkami byłbym tego zupełnie pewien. Japonki sprawiły, że to było bardzo trudne wyzwanie. Dziewczyny miały cierpliwość, by wrócić, gdy marnowaliśmy pewne szanse. Wykorzystaliśmy za to wiele innych. To dało nam ten fantastyczny wynik, który osiągnęły moje siatkarki" - wskazuje selekcjoner reprezentacji Polski.