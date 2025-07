Koniec marzeń Falubazu. Dramatyczne sceny, kolejne złe wieści

Przyjezdni z Wrocławia skrzętnie wykorzystali wszystkie problemy zielonogórzan. Betard Sparta rozpoczęła od wyprowadzenia silnych ciosów , prowadząc po dwóch biegach 9:3. Znów zawiódł Jarosław Hampel, przegrywając start i nie będąc na tyle szybkim, żeby jakkolwiek zagrozić trzeciemu Bartłomiejowi Kowalskiemu. Choć Falubaz miewał chwilowe zrywy, takie jak zwycięstwo Rasmusa Jensena w czwartej gonitwie, to były to tylko pojedyncze momenty.

Ta po trzeciej serii wynosiła już 8 punktów. Wśród gości męczył się przede wszystkim Maciej Janowski. Choć kapitan Sparty rozpoczął od zwycięstwa, to w kolejnych dwóch biegach kompletnie nie istniał. Potwierdza się zatem teoria, że Janowski bez Rafała Haja u boku potrafi się dopasować na bieg otwarcia, ale następnie błądzi i jest zupełnie bez prędkości. Na razie nie pomogło nawet wsparcie klubu w postaci mechanika Michała Jańczaka. Za to pewien przełom nastąpił u Bartłomieja Kowalskiego. Do tej pory na wyjazdach zdobywał średnio poniżej punktu na wyścig.

Janowski jakby chciał zadać temu kłam w swoim czwartym biegu, wygrywając z niezłą przewagą. Numer ma jednak taki, że rywali nie miał z najwyższej półki. Byli to Jonas Knudsen i Gracjan Szostak. Gdyby z kimkolwiek z tej dwójki przegrał, dopiero moglibyśmy mówić o fatalnym występie. Tym wyścigiem nieco podreperował swój dorobek. Sparta wbiła ostatni gwóźdź do trumny jeszcze przed wyścigami nominowanymi. Kurtz i Bewley wygrali podwójnie, pokonując szybkiego do tej pory Madsena. To był już koniec, bo Falubaz nie miał już nawet matematycznych szans na choćby remis meczowy.