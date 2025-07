To był jeden z najpiękniejszych wieczorów reprezentacji Polski siatkarek w ostatnich latach. Dwa poprzednie medale Ligi Narodów świętowały w Ameryce Południowej i w Azji , tym razem mogły triumfować przed własną publicznością w niemal wypełnionej Atlas Arenie w Łodzi. Zdecydowało spotkanie z Japonią wygrane 3:1 , po którym wysłuchały gromkiego "dziękujemy!" i mogły wyściskać się z bliskimi.

"Każdy medal ma swoją historię, ten też. Na pewno trudniej utrzymać się na tym topie niż po raz pierwszy zdobyć medal. Ale radość za każdym razem jest tak samo ogromna . Uwielbiam grać w Polsce. Kiedyś może czułam większą presję, ale teraz to dla mnie super wydarzenie, super się z tego cieszę, że moi najbliżsi mogą tutaj być i możemy świętować" - mówi po zwycięstwie Agnieszka Korneluk .

"To element, znajduje się w ramach mojej roli, powinnam go wykonywać zawsze dobrze. Cieszę się, że to funkcjonowało, że mogłam tym pomóc drużynie" - skromnie mówi polska siatkarka.