Stefano Lavarini trafił idealnie. Wejście smoka i fantastyczny mecz naszej środkowej

- Przyjechałyśmy na ten turniej, by go wygrać, a nie na wakacje. Nie stresowałam się przed meczem z Japonią. Wierzyłam w to, że możemy wygrać to spotkanie i zdobyć medal. Stres był niepotrzebny, bo miałyśmy wokół siebie tylu wspaniałych kibiców. Oni mogli nam tylko pomóc i to zrobili. Jestem im za to bardzo wdzięczna. To jest wyjątkowe grać przy takiej publiczności - dodała.