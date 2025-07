Znamy mistrzynie Europy. Udany rewanż za finał mundialu, decydowały karne

Drogi obu zespołów do finałowego starcia nie były usłane różami. Angielki oraz Hiszpanki w półfinałach musiały biegać za futbolówką aż dwie godziny, ponieważ do wyłonienia triumfatorek potrzebowano dogrywek. Podopieczne Sariny Wiegman uporały się jednak z Włoszkami, a sportsmenki z Półwyspu Iberyjskiego odprawiły z kwitkiem Niemki. Doszło tym samym do powtórki z ostatniego meczu na mundialu 2023. Wówczas 1:0 triumfowały rodaczki Lamine'a Yamala i spółki.