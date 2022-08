Oni złoto już mają. Teraz pora na seniorów?

Spokojny triumf gospodarzy

Motor wcale nie był lepszy, bo na dystansie punkty tracił chociażby Wiktor Lampart. Sprawę złota załatwiła jednak wcześniej wspomniana bezpośrednia konfrontacja z częstochowianami. Miejscowi po niej musieli już tylko w zasadzie dowozić ważne "oczka" do mety. O ile Mateusz Cierniak doskonale wywiązywał się ze swojego zadania, o tyle jego starszy kolega nie ustrzegł się paru błędów. Ostatecznie nie wpłynęły one na końcowe wyniki i drugi rok z rzędu lublinianie uplasowali się na najwyższym stopniu podium.

Kacper Pludra w szpitalu

Niestety jak to bywa w zawodach młodzieżowych byliśmy świadkami wielu upadków. Najpoważniejszy z nich miał miejsce w samej końcówce imprezy, kiedy to wraz z zespołowym kolegą na wymagającym w Lublinie drugim łuku jazdę zakończył Kacper Pludra. Reprezentant ZOOLeszcz GKM-u początkowo długo nie podnosił się z toru. Gdy w końcu udało mu się wstać i wrócić do parkingu, to błyskawicznie poprosił o interwencję lekarza. - Nasz junior jest mocno poobijany i udał się na szczegółowe badania do szpitala - poinformował na Facebooku klub z Grudziądza. Oby kości były całe!