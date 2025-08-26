Serena Williams w ogniu krytyki. Kibice nie pozostawili na niej suchej nitki

Serena Williams to absolutna legenda kobiecego tenisa. Amerykanka może pochwalić się imponującą listą sukcesów, o których wiele jej rywalek może jedynie pomarzyć - nic więc dziwnego, że nawet po ogłoszeniu przejścia na sportową emeryturę tenisistka cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony kibiców i dziennikarzy.

Serena Williams podpadła kibicom. "Powinnaś się wstydzić"

W ostatnich miesiącach nie sposób było nie zauważyć ogromnej metamorfozy, którą przeszła Serena. 43-latka w mediach społecznościowych na bieżąco chwaliła się kolejnymi zrzucanymi kilogramami i choć z początku świat był pod wrażeniem pracy Amerykanki nad sobą, z czasem w sieci zaczęły pojawiać się sugestie, że Serena przestała wyglądać zdrowo, a jej z pozoru "idealna" sylwetka to prawdopodobnie efekt przyjmowania popularnego leku na cukrzycę.

Serena w ostatnich miesiącach wielokrotnie podkreślała, że nie stosuje kuracji z Ozempiku, niedawno jednak wyznała, że aby uzyskać wymarzoną sylwetkę, zdecydowała się na farmakologiczne wsparcie procesu odchudzania. Kilka dni później światło dzienne ujrzało nagranie, na którym Serena Williams... wbija w swój brzuch aplikator z lekiem z grupy GLP-1, do której należy m.in. "słynny" Ozempic.

"Tak jak zawsze, dokonuję świadomych wyborów dla mojego zdrowia i mojego ciała. (...) To jest lekarstwo, którego mój organizm potrzebował po porodach" - przekazała legendarna tenisistka na nagraniu.

Na reakcję kibiców nie trzeba było długo czekać. Pod wpisem opublikowanym w sieci przez sportsmenkę pojawiło się mnóstwo negatywnych komentarzy. Fani nie pozostawili na byłej tenisistce suchej nitki. "Co za straszny przekaz dla młodzieży. Głęboko rozczarowujące", "Możesz wstrzyknąć w swoje ciało, co chcesz, ale nie nazywajmy tego ochroną zdrowia! To naprawdę niepokojące, że takie słowa wyszły z ust sportsmenki", "Ta reklama jest społecznie szkodliwa, powinnaś się wstydzić", "Świetnie, teraz możemy cofnąć cały postęp, jaki osiągnęliśmy, pokazując kobietom, że mają prawo dać sobie czas, dojść do siebie i odzyskać formę - albo wcale tego nie robić, jeśli nie chcą" - komentowali internauci.

