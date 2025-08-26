Wstrząs w Ekstraklasie, szalona oferta za Pululu. Wieszczą nagły zwrot akcji

W polskiej Ekstraklasie emocje związane są nie tylko z wynikami poszczególnych klubów. Wciąż otwarte jest okno transferowe, w którym akcja rozgrywa się głównie wokół jednej postaci. Chodzi o Afimico Pululu, a więc napastnika Jagielloni Białystok, który przebojem wdarł się do polskiej ligi.

Piłkarz z Angoli zawitał do Ekstraklasy w 2023 roku. Jego wkład w grę Jagielloni okazał się być nieoceniony. W ciągu dwóch lat gry Pululu strzelił dla "Dumy Podlasia" 41 goli. Ponadto nie tylko przyczynił się do zdobycia pierwszego w historii mistrzostwa Polski dla Jagiellonii w sezonie 2023/2024, ale także do rewelacyjnego wyniku w Lidze Konferencji w zeszłej kampanii. Zespół z Białegostoku dotarł do ćwierćfinału, a sam Pululu został królem strzelców tamtej edycji. W 12 meczach strzelił 8 bramek.

Pululu w Lechu Poznań? Kolejorz składa kolejną ofertę

Ważą się losy Afimico Pululu i tego, gdzie będzie grał w niedalekiej przyszłości. Zawodnik rodem z Angoli miał już osiągnąć wstępne porozumienie z węgierskim Ferencvarosem, jednak to nie zamyka furtki na inne kierunki. Sprawę z tego zdaje sobie Lech Poznań, który nie odpuszcza w staraniach o króla strzelców poprzedniej edycji Ligi Konferencji.

Nowe wieści ws. ewentualnego transferu Pululu do Lecha Poznań przekazał Tomasz Włodarczyk na kanale Meczyki. Według jego informacji mistrz Polski złożył kolejną ofertę, którą, tym razem, przedstawił samemu piłkarzowi. Przypomnijmy, że wcześniej Kolejorz zaoferował za Pululu najpierw 1,5 miliona euro, a później 1,3 miliona + Filipa Szymczaka.

(Lech Poznań - red.) podbił wcześniejszą propozycję. Jest korzystniejsza dla samego piłkarza. Z tego co wiem, został mu też przedstawiony projekt w Poznaniu. Jak go widzi Frederiksen, jak pewnie wkomponowałby go do zespołu, w którym króluje Mikael Ishak

Dziennikarz dodał, że Jagiellonia nie chciałaby schodzić poniżej dwóch milionów euro za Pululu. Lech Poznań jednak nie odpuszcza, licząc na to, że zasili wkrótce ich szeregi. Okazuje się jednak, że Kolejorz ma, w razie potrzeby, opcję zapasową.

Co dalej z Pululu? Lech ma opcję zapasową

Piotr Koźmiński na łamach serwisu Goal.pl donosi o kolejnych planach transferowych Lecha Poznań. Klub z Wielkopolski priorytetowo traktuje znalezienie napastnika, który mógłby konkurować z Mikaelem Ishakiem. Poza Pululu pada inne nazwisko.

Chodzi o gracza portugalskiego Estorilu, Wenezuelczyka Alejandro Marquesa. Według informacji Goal.pl trwają negocjacje między Portugalczykami a władzami Lecha. Marques w przeszłości występował w drużynie FC Barcelony B. Portal Transfermarkt wycenia go na 2,5 miliona euro. Na swoim koncie ma 83 mecze w portugalskiej ekstraklasie, w których strzelił 21 bramek. Z kolei dla kadry Wenezueli wystąpił w 3 spotkaniach. Marques grał też w kadrze Hiszpanii do lat 19, z którą zdobył młodzieżowe mistrzostwo Europy.

Szczęśliwy rzut karny Pululu. Kibice mogli odetchnąć z ulgą. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Afimico Pululu i Jesus Imaz w barwach Jagiellonii Białystok Fot. Maciej Gilewski / 058sport.pl Newspix/East News

Afimico Pululu IMAGO/Jan De Meuleneir/Imago Sport and News/East News East News

Afimico Pululu Grzegorz Wajda/REPORTER East News