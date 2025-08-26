Polski trener spakował walizki i wyjechał na Ukrainę. Nadeszło oficjalne potwierdzenie

Maciej Kędziorek jest szkoleniowcem, który w naszym kraju zasłynął głównie pracą w charakterze asystenta głównego trenera. 45-latek przebijał się przez kluby z mazowieckich niższych klas rozgrywkowych. Krokiem milowym w jego karierze była współpraca z Markiem Papszunem w Rakowie Częstochowa w latach 2016-2019. Z "Medalikami" przeszedł drogę od II ligi do wymarzonej Ekstraklasy.

W kolejnych latach Kędziorek znajdował się w sztabach szkoleniowych Arki Gdynia oraz Lecha Poznań. I to właśnie gdy był w Wielkopolsce, otrzymał pierwszą w swojej karierze szansę samodzielnej pracy w klubie Ekstraklasy. Po tym jak Radomiak Radom zwolnił Constantina Galkę postawiono na szkoleniowca z niewielkim doświadczeniem

Kędziorek w Radomiu utrzymał się przez niewiele ponad pół roku. Zdołał poprowadzić zespół w 17 spotkaniach, lecz nie mógł pochwalić się zbyt dobrym bilansem. Radomiak pod jego wodzą wygrał pięć spotkań, cztery zremisował oraz zanotował osiem porażek. Średnia zdobytych punktów wynosząca 1,12 pkt na mecz nie wystarczyła, by utrzymać posadę.

Nowe wyzwanie Macieja Kędziorka. Polak dołącza do sztabu szkoleniowego mistrza Ukrainy

Od momentu zwolnienia z Radomia Kędziorek pozostawał bez stałego zatrudnienia. Sytuacja zmieniła się we wtorek, za sprawą nieoczekiwanego komunikatu Dynama Kijów. Mistrz Ukrainy na łamach swojej oficjalnej witryny poinformował o dołączeniu Polaka do sztabu szkoleniowego pierwszego zespołu.

Ukraińcy tytułują Kędziorka jako "trenera-analityka oraz specjalisty od stałych fragmentów gry". W wymienianiu dokonań Polaka nie pominięto również współpracy przy okazji przygotowań młodzieżowej reprezentacji Polski do mistrzostw Europy, które w 2019 roku, które odbyły się we Włoszech i San Marino.

Dynamo Kijów od początku sezonu jest związany z naszym krajem. Ukraińcy ze względu na toczącą się wojnę na obszarze swojego kraju nie mogą rozgrywać domowych spotkań w europejskich pucharach na Ukrainie. Wybór działaczy padł na Lublin, gdzie Dynamo gra od początku lipca.

Dynamo jako mistrz Ukrainy start w Europie rozpoczął od eliminacji Ligi Mistrzów. Nowy pracodawca Kędziorka bez większych problemów poradził sobie z maltańskim Hamrun Spartans, dzięki czemu zapewnił sobie grę jesienią w europejskich pucharach. W kolejnych tygodniach Ukraińcom wiodło się już zdecydowanie gorzej. W trzeciej rundzie zbyt mocny okazał się cypryjski Pafos, przez co Dynamo "spadło" do Ligi Europy.

W czwartek w Lublinie Dynamo stoczy bój o fazę ligową Ligi Europy. Zadanie nie będzie łatwe, bo w pierwszym spotkaniu Ukraińcy przegrali 1:3 z Maccabi Tel Awiw. W Polsce konieczne będzie odrobienie dwubramkowej straty. Jeżeli to się jednak nie uda, to na pocieszenie wciąż zostaje Liga Konferencji. Niewykluczone, że jeden z polskich zespołów zanotuje pierwszy w historii europejskich pucharów wyjazd do własnego kraju. Bardzo blisko gry w zasadniczej fazie rozgrywek jest aż czterech naszych przedstawicieli.

