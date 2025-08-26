Historyczny rekord! 10 tysięcy biegaczy na liście startowej 47. Nationale-Nederlanden Maratonu Warszawskiego

Pierwszy raz w historii na trasę maratonu w centrum Warszawy wyruszy 10 tysięcy uczestników. Można jeszcze pobiec z nimi, ale warto pośpieszyć się z zapisem, ze względu na zmieniającą się od września opłatę startową oraz kończącą się możliwość personalizacji numerów startowych (imienne oznaczenie pod numerem). Termin biegu - 28 września 2025 roku - zbliża się wielkimi krokami.

- To przełomowy moment dla Maratonu Warszawskiego. Liczba 10 tysięcy zapisanych uczestników pokazuje, jak ogromną siłę ma bieganie i jak wielka społeczność stoi za naszym wydarzeniem. Ten rekord to powód do dumy, ale także zaproszenie dla wszystkich, którzy jeszcze się wahają - dołączcie do nas, bo razem piszemy sportową historię biegania w Polsce - mówi Marek Tronina, Prezes Fundacji "Maraton Warszawski".

Od najmłodszych po zawodowców

Bieg maratoński w dniu 28 września będzie sercem wydarzenia, lecz w stolicy nie zabraknie również innych biegowych emocji. Równolegle z 47. Nationale-Nederlanden Maratonem Warszawskim odbędzie się Nice To Fit You Warszawska Dycha, czyli bieg na 10 km. Ponadto organizatorzy imprez biegowych z różnych zakątków świata wezmą udział w szkoleniu Race Director Programme. Za kulisami największego biegu w Polsce spotkają się twórcy m.in. Maratonu w Rzymie, Aten i Amsterdamie, by wymieniać doświadczenia, inspirować się i wyznaczać nowe standardy. Natomiast dzień wcześniej, 27 września, na trasę pełnego radości Mini Maratonu wybiegną dzieci i młodzież.

Pacemakerzy, którzy prowadzą do mety

Wyjątkową siłą maratonu warszawskiego jest ogromna społeczność pacemakerów. W tym roku biegacze będą mogli skorzystać aż z 26 grup, obejmujących czasy od 2:30 do 5:30. Dzięki temu zarówno doświadczeni maratończycy walczący o rekord życiowy, jak i debiutanci, którzy chcą bezpiecznie ukończyć swój pierwszy maraton, mogą dołączyć do odpowiedniej grupy i realizować swój cel, korzystając ze wsparcia i doświadczenia pacemakera.

Ostatnia szansa na zapisy!

Przypominamy: koniec sierpnia to nie tylko zmiana opłaty startowej, ale również ostatnia szansa na gwarancję imiennego numeru. To najlepszy moment, by kliknąć "Zapisz się" i stać się częścią historycznego wydarzenia sportowego w stolicy Polski! Zapisy prowadzone są w Panelu Biegacza: https://rejestracja.maratonwarszawski.com/pl

#WeAreAllChampions - do zobaczenia na trasie!

***

Fundacja "Maraton Warszawski" jest liderem w branży biegów masowych i organizatorem największego maratonu w kraju. W swoim portfolio posiada takie cykliczne imprezy jak Maraton Warszawski, Półmaraton Warszawski, Maraton Sztafet. Jest współorganizatorem Warszawskiej Triady Biegowej "Zabiegaj o Pamięć": biegów Konstytucji 3 Maja, Powstania Warszawskiego i Niepodległości. Od lat promuje zdrowie, wspiera sport amatorski, prowadzi największy charytatywny program biegowy w Polsce - #BiegamDobrze i jest wydawcą kultowego portalu MagazynBieganie.pl.

Martyna Łukasik: Prezentów od kibiców już chyba uzbierało się na dwie walizki Polsat Sport Polsat Sport