Świątek z głośnym apelem do władz WTA, zawrzało na US Open. Reakcja była zaskakująca

Iga Świątek tegoroczny US Open rozpocznie jako ostatnia z Polek. Druga zawodniczka w światowym rankingu WTA we wtorek o godzinie 17:30 zmierzy się z Kolumbijką Emilianą Arango. W turnieju singlistek nie ma już za to Magdy Linette, która uległa 5:7, 5:7 Amerykance McCartney Kessler.

Ostatniej nocy z bardzo dobrej strony pokazała się Magdalena Fręch. Druga najwyżej notowana Polka w tym momencie bez większych problemów pokonała 6:2, 6:2 Talię Gibson z Australii. Po zakończeniu spotkania w rozmowie z Eurosportem Fręch zwróciła uwagę na jeden szczegół, który wzbudza wątpliwości. Chodzi o piłki, którymi rozgrywane są spotkania, na co wskazywało już kilku zawodników.

- Tak naprawdę wybierałam piłki przed serwisem, bo na to mam wpływ, jaką piłką zagram. Niektóre były kamieniami, które zupełnie inaczej się zachowywały, więc je od razu odrzucałam - skomentowała Fręch w rozmowie z dziennikarzem.

Świątek w samym środku ogromnego zamieszania. Wszystkiemu winne ... piłki

W 2022 roku Iga Świątek okazała się najlepsza podczas turnieju wielkoszlemowego. Głośno o niej było jednak tuż przed samym turniejem, gdy publicznie zwróciła uwagę na rzecz, która obecnie zajmuje głowę zawodniczek. Świątek wskazywała na to, że piłki są zbyt lekkie. Było to spowodowane tym, że podczas US Open organizatorzy postanowili używać innych piłek w turnieju męskim i żeńskim. Polka wspomniała o tym problemie tuż po wygranym 6:4, 7:5 spotkaniu turnieju WTA w Cincinnati ze Sloane Stephens.

Szczerze mówiąc, nie lubię ich. Słyszałam też wiele narzekań od innych zawodniczek. Problem polega na tym, że są one lżejsze. One lecą jak szalone. My gramy obecnie bardzo mocno, nie jest tak, jak dziesięć lat temu. Teraz gramy mocno i nie możemy rozluźnić rąk z tymi piłkami. Z pewnością popełniamy teraz więcej błędów, nie sądzę więc, żeby było to przyjemne dla oka.

Polka w swoich słowach położyła duży nacisk na rozwój kobiecego tenisa, który w tamtym momencie nie zmagał się już z takimi problemami, jakie miał ponad dekadę temu. Jej zdaniem ta decyzja organizatorów nie jest korzystna nie tylko dla zawodniczek, jak i dla samych kibiców.

- Bardzo trudno je kontrolować. Są okropne, szczególnie po trzech meczach naprawdę mocnej gry, stają się coraz lżejsze. Dochodzi do tego, że nie można zaserwować z prędkością 170 km/h, bo wtedy mogą latać jak szalone. Piętnaście lat temu kobiety zmagały się z kontuzjami łokci, bo piłki były cięższe. Wprowadzono więc zmianę. Tyle że teraz pod względem fizycznym jesteśmy bardzo dobrze przygotowane i wątpię, aby wciąż dochodziło do urazów - sprecyzowała Polka.

W tamtym roku organizatorzy nie zdecydowali się na nagłą zmianę. Nie przeszkodziło to jednak Świątek w wywalczeniu pierwszego wielkoszlemowego tytułu w Nowym Jorku. W finale zmagań Polka pokonała 6:2, 7:6(5) Tunezyjkę Ons Jabeur.

Dość nieoczekiwanie, w kolejnym roku organizatorzy wycofali się ze wcześniejszych ustaleń dotyczących piłek. W 2023 roku zarówno tenisiści, jak i tenisistki używali tych samych piłek. Organizatorzy podjęli tę decyzję już pod koniec ubiegłorocznych zmagań, w odpowiedzi na liczne apele zawodniczek. Zmianę szybko okrzyknięto "efektem Świątek", jednak warto pamiętać, że nie tylko Polka wysuwała zarzuty w tej sprawie. Równie głośno głos zabierała także m.in. Paula Badosa, na którą powoływała się również Świątek.

Pierwszy mecz Igi Świątek podczas tegorocznego US Open odbędzie się już we wtorek o godzinie 17:30. Relację z tego spotkania będzie można śledzić na łamach serwisu Interia Sport.

