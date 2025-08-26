FC Barcelona weszła w sezon w naprawdę dobry sposób, bo w swych dwóch pierwszych meczach w Primera Division odniosła dwa kolejne zwycięstwa. Zaczęło się od pewnego pokonania 3:0 Mallorki, a następnie, po pełnym dramaturgii starciu, "Blaugranie" udało się też zwyciężyć 3:2 w starciu z Levante.

Potyczki te były dla "Dumy Katalonii" przy tym pod pewnym względem nietypowe, bowiem w obu podopieczni Hansiego Flicka wystąpili w jasnozielonych strojach, stanowiących trzeci komplet FCB z... poprzedniej kampanii.

Nowy sezon, stare stroje. Barcelona nie była dotychczas w stanie zaprezentować nowych kompletów w Primera Division

Taki niecodzienny przebieg zdarzeń miał związek z dosyć surowymi rozporządzeniami La Ligi dotyczącymi strojów i zapobiegania "konfliktów" kolorystycznych między kompletami dwóch rywalizujących ze sobą drużyn.

Podstawowe koszulki FCB w oczywisty sposób są bardzo bliskie domowym barwom Levante, ale uznano też, że zlewałyby się z czerwono-czarnym zestawem Mallorki. W przypadku "wyjazdówek" problemem były czarne spodenki, a jeśli mowa o pomarańczowych strojach numer trzy, to najwidoczniej uznano, o dziwo, że kolor jest tu zbyt bliski czerwieni.

Stroje Barcelony "przyblokowane" przez La Ligę. W firmie Nike wprost się wściekli

Toni Munar, dziennikarz "Diario Sport", który opisał dokładnie całą tę sytuację, wskazał, że w firmie Nike, będącej sponsorem technicznym Barcelony, zapanowała irytacja związana z całą tą sytuacją, choć naturalnie odzieżowy potentat nie obwiniał tu o nic mistrzów Hiszpanii, a zarząd ligi. Być może pewnym rozwiązaniem byłby tu wybieg, jaki zastosował niedawno Real Madryt, grając przeciwko Realowi Oviedo - "Królewscy" założyli podstawową koszulkę i wyjazdowe spodenki oraz getry - natomiast w "Blaugranie" nie było woli do takich eksperymentów.

Munar jednocześnie informuje, że niebawem gniew przedstawicieli Nike powinien nieco opaść, bo FC Barcelona ma zagrać w nowym podstawowym komplecie przeciwko Rayo Vallecano. Starcie to zaplanowano na ostatni sierpnia na godz. 21.30.

