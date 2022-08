Nie będą po nim płakali. Mają dość ojca

Jest problem z ojcem Madsa Hansena

Ten rok dla 22-latka z Danii jest średnio udany. Miał być tajną bronią Trans MF Landshut Devils, ale bardzo często zawodził. W klubie słyszymy, że to startowiec, który nie zrobi żadnych cudów na trasie. Jak źle wyjdzie spod taśmy, to niczego nie zrobi.

Brak zdolności mijania rywali na trasie to jedno. Druga sprawa, to duże problemy z teamem zawodnika. Jego ojciec Torben już nie raz zalazł za skórę menadżerowi i działaczom z Landshut. Przy okazji ćwierćfinałowego meczu play-off z Cellfast Wilkami prezes tego drugiego klubu mówił o gorącej scysji w obozie rywala. Wiemy, że w scysji brał udział ojciec Hansena. Poszło o obowiązkowe polewanie toru po pierwszej serii. Tata Madsa nie mógł się z tym pogodzić i nie trafiało do niego, że klub musiał zwyczajnie zrealizować polecenie sędziego i komisarza. Po polewaniu Hansen nie istniał na torze. Inna sprawa, że jechał źle, że kurczowo trzymał się krawężnika, choć to nie dawało rezultatu.