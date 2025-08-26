Miliony dla polskich gwiazd, nikt się nie skusił. Szybko rozgryźli o co chodzi

Piotr Pawlicki, Kacper Woryna, Maksym Drabik, ale nie tylko oni. Lista polskich zawodników, którzy nie skusili się na przenosiny do Gezet Stali Gorzów jest całkiem długa. I to wszystko pomimo tego, że klub oferował każdemu z wymienionych gwiazdorski kontrakt na poziomie 1,1 miliona złotych za podpis i 11 tysięcy za punkt. Dzięki takiej kasie każdy z nich mógłby zarobić między 3 a 3,3 miliona złotych rocznie.

Stal Gorzów oferowała Polakom bajeczne warunki

Pawlicki nawet się wstępnie dogadał i dotąd nie podziękował za ofertę. Jednak w Stali wiedzą, że żadnego Pawlickiego u nich nie będzie. Chwilę się zastanawiali nad tym, dlaczego tak się dzieje, że kolejne gwiazdy odmawiają im podpisania kontraktu, choć oferowane im warunki są bajeczne, najlepsze w Polsce. W końcu jednak w Gorzowie rozgryźli temat.

Problemem Stali na rynku transferowym okazał się czarny pijar ws. długów klubu. W październiku 2024 okazało się, że Stal jest zadłużona na grubo ponad 12 milionów złotych. I choć klub przedstawił plan naprawczy, a w marcu pochwalił się, że wyszedł na prostą (część długu spłacono, część zamieniono na akcje, resztę rozłożono na raty), to wielu zawodników nie potrafiło się przekonać do Stali.

Polacy nie rozumieli, że wchodzą w buty Andersa Thomsena

Na nic zdała się wielka akcja związana z puszczeniem w środowisko informacji, że klub na bieżąco reguluje kontraktowe płatności. Nie pomogła też informacja, że miasto mocno weszło w klub i jest gwarantem jego wypłacalności. Wielu zawodników zwyczajnie nie uwierzyło w to, że niedawny bankrut nagle opływa w luksusy. Zastanawiali się, jak to możliwe, że nagle klub z długami znalazł jakieś ekstra pieniądze na nowe kontrakty.

Stal najwyraźniej nie zdołała kuszonym przez siebie żużlowcom wyjaśnić, że nie ma żadnych ekstra środków, a tylko miesza w tym garnku z kasą, który jest. Polski lider miał wejść w buty Andersa Thomsena, którego kontrakt na 2025 jest szacowany na 3,3 miliona złotych. Thomsen miał odejść, a Pawlicki, Woryna czy Drabik mieli dostać jego pieniądze. Tak, jak Jack Holder przejął kontrakt Martina Vaculika. Akurat Australijczyk dał się przekonać. Jemu wystarczyła informacja, że Stal jest na bieżąco z płatnościami.

Stal Gorzów kończy budowę składu na 2026

Polacy okazali się jednak bardziej wymagający, a do tria Pawlicki, Woryna i Drabik można by jeszcze dołożyć Wadima Tarasienko. On też był sondowany. Miał przejąć kontrakt Oskara Fajfera, który zarabia 800 tysięcy złotych za podpis i 8 tysięcy za punkt. Dla Tarasienki też jednak nie było jasne, skąd klub weźmie pieniądze na zrealizowanie jego umowy.

Przez te wszystkie perturbacje Stal nie będzie miała składu, o jakim marzyła. To tylko pokazuje, że w żużlu można łatwo stracić zaufanie, natomiast odzyskać je bardzo trudno. Stal w składzie na 2026 ma już Holdera, Thomsena, Pawła Przedpełskiego i Adama Bednara. Toczą się rozmowy odnośnie przedłużenia umowy z Oskarem Paluchem i wypożyczenia Jakuba Krawczyka z Betard Sparty Wrocław. Niewykluczone, że zostanie Fajfer.

