Na ten fundusz kluby nie dadzą ani złotówki

1 procent z kontraktu na fundusz solidarnościowy

Procent od kontraktu na 100 tysięcy złotych, to tylko 1 tysiąc, ale od milionowego, a takie też się zdarzają, to już 10 tysięcy. Rok temu w samej tylko PGE Ekstralidze sklasyfikowano 49 zawodników. Jeśli założymy, że średnia kwota za podpis wynosiła 400 tysięcy, to w 2022 roku fundusz z samej tylko Ekstraligi zebrałby prawie 200 tysięcy. Byłoby jak znalazł na takie nagłe przypadki, jak ten Andrieja Kudriaszowa.

Z funduszem Kudriaszow nie musiałby się martwić o zbiórkę

Prezesi nie chcą już jednak słyszeć o żadnym funduszu. Tłumaczą nam, że gdy padła propozycja, to zawodnicy nie chcieli słyszeć o tym, by oddawać procent z kontraktu. Żużlowcy chcieli ponoć przerzucić ten 1 procent na klub. Jeśli klub oferował im, dajmy na to 100 tysięcy za podpis, to tyle chcieli dostać. A tysiąc, który miał być procentem, też miał wypłacić klub.