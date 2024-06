Marnuje swój talent. Kibice są wściekli

Trzy lata temu żużlowa Polska czekała na debiut czterech zawodników z rocznika 2005, o których wielkim talencie się sporo mówiło. Krzysztof Lewandowski, Wiktor Przyjemski, Damian Ratajczak i Paweł Trześniewski, to były te nazwiska które miały zostać w pamięci kibiców na długo. Na pierwszy ogień poszedł urodzony na początku roku Lewandowski, który dzięki takiej dacie nie stracił meczów ligowych, oczekując na 16. urodziny. Debiutanckie mecze wypadły bardzo okazale, a Krzysztof naprawdę fajnie się prezentował.

Już końcówka sezonu 2021 była jednak widocznie słabsza, zwłaszcza wizualnie. Mówiło się o wieku, braku doświadczenia, zmęczeniu sezonem. I te argumenty były w stu procentach logiczne, więc ze słabszych wyników młodziana nikt nie robił tragedii. Lewandowski miał ledwie 16 lat, wahania w takim wieku to coś absolutnie normalnego. Ale gdy równie słaby okazał się następny sezon, to już było niepokojące. Kibice zaczęli pytać, co dzieje się z tym utalentowanym chłopakiem, który jeszcze niedawno tak dobrze jechał.