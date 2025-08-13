Tuż po wygranej Świątek takie wieści, zarobiła fortunę. Może być jeszcze więcej

Bardzo dobrze podczas turnieju WTA 1000 w Cincinnati spisuję się Iga Świątek. Ta w pierwszej rundzie zmagań otrzymała wolny los, dzięki czemu z automatu znalazła się w kolejnym etapie turnieju. W nim pewnie pokonała Anastazję Potapową 6:1, 6:4. W trzeciej rundzie Polka miała się zmierzyć z Martą Kostiuk, jednakże ta postanowiła niespodziewanie wycofać się z dalszej rywalizacji.

W środę przyszło jej się zmierzyć w czwartej rundzie turnieju z Rumunką Soraną Cirsteą. 35-latka w trzeciej rundzie była blisko odpadnięcia z rywalizacji, lecz zdołała odwrócić losy rywalizacji z 2:4 w drugim secie na swoją korzyść.

Swoje zmagania zakończyła jednak na 1/8 finału, bowiem nie dała rady pokonać Świątek. Niedawna zwyciężczyni Wimbledonu w nieco ponad 90 minut poradziła sobie z rywalką 6:4, 6:3 i awansowała do najlepszej ósemki turnieju.

Rozwiń

Za ten sukces Polka może już liczyć na pokaźną wypłatę. Organizatorzy turnieju przewidzieli bowiem za 1/4 finału 106 tysięcy 900 dolarów, co po przeliczeniu na polskie złotówki daje nieco ponad 388 tysięcy. Możliwe, że nie jest to jednak koniec jej zarobków, bowiem w przypadku znalezienia się w półfinale można liczyć na zdecydowanie większą sumę.

Świątek może rozbić bank, kwota za wygraną robi wrażenie

W przypadku, gdy triumfatorka sześciu turniejów wielkoszlemowych znajdzie się w najlepszej czwórce, to będzie mogła liczyć na 206 tys. 100 dolarów, czyli ponad 631 tys. zł.

Co więcej, awans do finału premiowany jest blisko 320 tysiącami dol. (ponad 1 mln 422 tys. zł). Jeśli Świątek uda się wygrać cały turniej, to zarobi aż 725 tys. 275 dolarów, co daje ponad 2 miliony 730 tysięcy złotych.

O awans do półfinału WTA 1000 w Cincinnati powalczy z Rosjanką - Jekateriną Aleksandrową lub Anną Kalinską.

J. Paolini - A. Krueger. SKRÓT. WIDEO AP © 2025 Associated Press

Iga Świątek rywalizowała z Soraną Cirsteą o awans do ćwierćfinału WTA 1000 w Cincinnati Minas Panagiotakis AFP

Iga Świątek podczas turnieju WTA 1000 w Cincinnati 2025 JASON WHITMAN AFP

Iga Świątek MINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP AFP