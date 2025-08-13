Tuż po wygranej Świątek takie wieści, zarobiła fortunę. Może być jeszcze więcej
Po raz trzeci z rzędu Iga Świątek znalazła się w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Podczas tegorocznej edycji dokonała tego po tym, jak pokonała w dwóch setach, 6:4, 6:3 Rumunkę Soranę Cirsteę. Sukces ten pozwolił jej już zarobić sporą kwotę. Co więcej, Polka będzie miała szansę na powiększenie tej sumki, jeśli uda jej się awansować dalej.
Bardzo dobrze podczas turnieju WTA 1000 w Cincinnati spisuję się Iga Świątek. Ta w pierwszej rundzie zmagań otrzymała wolny los, dzięki czemu z automatu znalazła się w kolejnym etapie turnieju. W nim pewnie pokonała Anastazję Potapową 6:1, 6:4. W trzeciej rundzie Polka miała się zmierzyć z Martą Kostiuk, jednakże ta postanowiła niespodziewanie wycofać się z dalszej rywalizacji.
W środę przyszło jej się zmierzyć w czwartej rundzie turnieju z Rumunką Soraną Cirsteą. 35-latka w trzeciej rundzie była blisko odpadnięcia z rywalizacji, lecz zdołała odwrócić losy rywalizacji z 2:4 w drugim secie na swoją korzyść.
Swoje zmagania zakończyła jednak na 1/8 finału, bowiem nie dała rady pokonać Świątek. Niedawna zwyciężczyni Wimbledonu w nieco ponad 90 minut poradziła sobie z rywalką 6:4, 6:3 i awansowała do najlepszej ósemki turnieju.
Za ten sukces Polka może już liczyć na pokaźną wypłatę. Organizatorzy turnieju przewidzieli bowiem za 1/4 finału 106 tysięcy 900 dolarów, co po przeliczeniu na polskie złotówki daje nieco ponad 388 tysięcy. Możliwe, że nie jest to jednak koniec jej zarobków, bowiem w przypadku znalezienia się w półfinale można liczyć na zdecydowanie większą sumę.
Świątek może rozbić bank, kwota za wygraną robi wrażenie
W przypadku, gdy triumfatorka sześciu turniejów wielkoszlemowych znajdzie się w najlepszej czwórce, to będzie mogła liczyć na 206 tys. 100 dolarów, czyli ponad 631 tys. zł.
Co więcej, awans do finału premiowany jest blisko 320 tysiącami dol. (ponad 1 mln 422 tys. zł). Jeśli Świątek uda się wygrać cały turniej, to zarobi aż 725 tys. 275 dolarów, co daje ponad 2 miliony 730 tysięcy złotych.
O awans do półfinału WTA 1000 w Cincinnati powalczy z Rosjanką - Jekateriną Aleksandrową lub Anną Kalinską.