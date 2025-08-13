Choć dla wielu pieniądze w sporcie wciąż wydają się tematem tabu, nie jest wcale tajemnicą, że piłkarze są grupą sportowców, którzy za swoje występy zarabiają najwięcej. Wystarczy spojrzeć na Cristiano Ronaldo, który w Al-Nassr zarabia 200 mln euro rocznie. Na satysfakcjonujące zarobki liczyć może również Erling Haaland, który w Manchesterze City zarabiać ma obecnie 27,3 mln funtów rocznie, a więc blisko 32 mln euro.

Erling Haaland wydał fortunę na auto. Przy ostatniej inwestycji Cristiano Ronaldo to jednak "pikuś"

Obaj panowie mądrze zarządzają zarabianymi na boisku pieniędzmi i przeznaczają je na różnego rodzaju inwestycje. W ostatnim czasie głośno było o pierścionku zaręczynowym za kilka milionów euro, który Cristiano Ronaldo wręczył swojej ukochanej Georginie Rodriguez po dziewięciu latach związku. Choć cena może robić wrażenie, faktem jest, że na pierścionek ten Portugalczyk zarabiać musiał zaledwie około tygodnia.

Tymczasem brytyjskie media poinformowały o nowej inwestycji, na którą zdecydował się Erling Haaland. Norweski gwiazdor niedawno "zadebiutował" za kierownicą swojego nowego samochodu. Jest to model Ford Shelby Super Snake F-150, którego znacznie częściej spotkać można na amerykańskich niż na europejskich drogach. Za maszynę tę piłkarz "The Citizens" miał zapłacić około 200 tys. funtów, a więc niemal milion złotych. Choć od tej kwoty niejednemu fanowi motoryzacji zakręci się w głowie, na auto to Haaland musiał pracować... mniej niż pół tygodnia. Kwota ta jednak nie jest aż tak imponująca, jak w przypadku ostatniej inwestycji Cristiano Ronaldo.

O tym, że Erling Haaland jest wielkim fanem luksusowych aut, wie chyba każdy jego kibic. Norweg ma cały garaż wypchany drogimi maszynami, a w swojej kolekcji ma m.in. Porsche 911 GT3, Ferrari 812 Superfast, Astona Martina DBX 707, Bugatti Tourbillon, Mercedesa Maybacha, Mercedesa AMG One, Mercedesa GLE Coupe AMG 63 S 4Matic oraz Rolls-Royce'a Cullinana.

Erling Haaland GRAHAM HUNT / ProSportsImages / DPPI via AFP AFP

Erling Haaland AFP

Cristiano Ronaldo FAYEZ NURELDINE/AFP/East News East News