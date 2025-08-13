Zbliża się debiut Urbana, a PZPN wydał ważny komunikat. To nowy rywal Polaków

W środowy wieczór stało się jasne to, na co wszyscy szykowali się od kilku miesięcy. Polski Związek Piłki Nożnej potwierdził, że kadra Jana Urbana zagra sparing z Nową Zelandią. Odbędzie się on w czwartek 9 października, o godzinie 20:45 na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Z tym rywalem nie graliśmy aż od 23 lat, będzie to trzecia konfrontacja obu zespołów.

"Reprezentacja Polski zmierzy się z Nową Zelandią po raz trzeci w historii. Pierwsze starcie miało miejsce 19 czerwca 1999 roku w Bangkoku, w ramach turnieju o Puchar Króla Tajlandii. Padł wówczas remis 0:0, a w serii rzutów karnych lepsi okazali się biało-czerwoni. Po raz drugi z "All Whites" reprezentacja Polski zagrała 16 października 2002 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Polacy wygrali 2:0, a bramki dla naszej kadry zdobyli Krzysztof Ratajczyk i Mariusz Kukiełka" - pisze w komunikacie PZPN.

Tamto zwycięskie spotkanie to bardzo odległe sportowo czasy - trenerem drużyny był Zbigniew Boniek. Było to czwarte z pięciu spotkań za jego kadencji, odbyło się 4 dni po bolesnej, przypominanej do dziś, uznawanej za symbol jego niepowodzenia szkoleniowego porażce 0:1 z Łotwą.

- Z Nową Zelandią trwają finalne negocjacje. Mamy oczywiście alternatywne rozwiązania, ale skupiamy się na tym rywalu i wszystko zmierza w dobrym kierunku - mówił już w marcu sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski. Informacja o zakontraktowaniu tego oponenta nie dziwi więc nikogo, kto śledzi aktualności piłkarskie.

Organizacja tego meczu jest możliwa, bo w październiku - w odróżnieniu do września i listopada - piłkarze Jana Urbana zagrają nie dwa, lecz jeden mecz eliminacji do mistrzostw świata 2026. Powstało więc "okienko" na sparing w tzw. terminie UEFA.

To będzie też trzeci mecz "Biało-Czerwonych" na Śląskim od momentu ogłoszenia powrotu i rotacji ze Stadionem Narodowym w Warszawie. 6 czerwca wygrali w Chorzowie z Mołdawią 2:0. 7 września ranga wzrośnie, bo do "Kotła Czarownic" przyjedzie Finlandia w kluczowym meczu w walce o drugie miejsce w grupie kwalifikacyjnej do MŚ.

